100 kilo veren oyuncu Aslı Samat: Bir ev parası harcadım

Mide operasyonu sonrası yaklaşık 100 kilo vererek bambaşka biri olan Aslı Samat, Bebek'te görüntülendi. Samat, "Kilo verince hayatınız nasıl değişti?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Çok daha rahatım, bütün günümü dışarıda geçirebiliyorum ve hiçbir yerim ağrımıyor. Oyuncuyum, gelen roller bile değişti."

"Birileri artık bana da dizide aşık olabiliyor. Eskiden olamazdı. Şişman bir kıza aşık olan birini gördünüz mü?"

Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; ünlü oyuncu, kilo verdikten sonra karşı cinsin ilgisiyle ilgili de "Karşı cinsin eskiden bir davranışı yoktu ama şimdi var" dedi.

31 yaşındaki Samat sözlerini şöyle sürdürdü: "Çünkü eskiden ben yoktum ama şimdi varım. İyi bir şey mi bundan emin değilim. İnsanları kandırmanın da bir anlamı yok aşk sevgi diye, her şey ilk baktığında dış görünüşle ilgili. Hala balık etli olabilirim ama artık var olduğumu hissediyorum"

Samat, estetik operasyonlara ne kadar harcadığı hakkında yöneltilen bir soruya da "Hiç hesaplamadım ama eskiden bir ev alınabilirdi bu paraya. Ben mecburdum, aslında biz estetik diyoruz ama sağlıkla ilgili bir şey bu" diye yanıt verdi.

İşte Samat'ın sosyal medyada öne çıkan bazı kareleri...