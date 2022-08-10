'Halk oyunları seçmeli ders olsun' önerisi

- Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) Başkanı Suat Aksu, halk oyunlarının okullarda 'seçmeli ders' olarak okutulması gerektiğini söyledi.

Suat Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halk oyunlarının hem spor hem de önemli kültürün önemli bir parçası olduğunu ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve ilgili devlet büyüklerimizden ricamızdır. Halk oyunlarının okullarda seçmeli ders olarak verilmesini istiyoruz. 18 bin antrenörümüzün okullarda öğretmen olarak değerlendirilmesi bizim en büyük hayalimiz. Bu istihdama da katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Pandemi sonrası faaliyetlerine yeniden başladıklarını aktaran Aksu, "14 ilde 224 kulüpten 5 bin 600 sporcunun katıldığı grup müsabakalarımızı tamamladık. Daha önce il müsabakalarımızı yapmıştık. Gaziantep Şahinbey'de gençler kategorisinde Türkiye finalimizi gerçekleştirdik. Bu ayın sonunda Kütahya'da inşallah büyükler kategorisinde Türkiye finallerimizi yapacağız. 7-8 Eylül'de Balıkesir'de minikler, 17-18 Ekim'de de Marmaris'te yıldızlar finalimizi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Geçmişten gelen yaşanmışlıkları sahneye döküyoruz" diyen Aksu, şunları kaydetti:

"Yaptığımız faaliyetin adı sporda olsa aslında bizim yaptığımız kültürümüzü yaşatmak. Biz halkın mutluluğuyuz. Bir düğün dernek oldu ilk biz oradayız. Yurt dışında bir sporcumuz derece alsa yine ilk biz halk oyunları olarak biz karşılıyoruz. Ama biz herkesi mutlu ettiğimiz noktada kendi mutluluğumuza da ihmal edemeyiz. O açıdan istihdam adına halk oyunlarının okullarda seçmeli ders olarak okutulması bizleri çok mutlu edecektir."

- "Futboldan sonra en büyük camia olarak biz biliniyoruz"

Suat Aksu, pandemi nedeniyle uzun süredir yapmadıkları Kredi Yurtlar Kurumu faaliyetlerine de yeniden başladıklarını belirtti.

Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bir protokol imzaladıklarını anlatan Aksu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Futboldan sonra en büyük camia olarak biz biliniyoruz. Antrenörlerimizin istihdamı bizim için önemli. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bu hususta ilgili görüşmeleri yaptık. Hem bölge hem de Türkiye finallerimizi imzaladığımız protokol kapsamında gerçekleştireceğiz. Bu kurumlarda antrenörlerimiz yeniden eğitim faaliyetlerine başlayacaklar. Türkiye geneli yaklaşık 250 bin lisanslı sporcumuz var. 2018 yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde görev yapan 5 bin usta öğreticimizi yapılan protokol sonucunda antrenör olarak camiamıza kazandırdık. Böylece tek çatılı bir federasyon olduk."