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MEB ile TOBB arasında Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokolü imzalandı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "İşverenlerimizi mesleki eğitim merkezlerinden öğrenci almaya davet ediyorum"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Ağustos 2022 12:29
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MEB ile TOBB arasında Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokolü imzalandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, özel sektörün mesleki eğitim merkezlerinden daha çok istifade etmesi gerektiğini belirterek, "Ben bu kapsamda gençlerimizi, mesleki eğitim merkezlerine kayıt olmaya, işverenlerimizi de mesleki eğitim merkezlerinden öğrenci almaya davet ediyorum." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla TOBB Konferans Salonu'nda, Bakanlık ve TOBB arasında Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokolü imzalandı.

Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada, memleketin öncelikli meselesinin eğitim olduğuna inandıklarını söyledi.

TOBB'un eğitim alanında yaptıklarına değinen Hisarcıklıoğlu, "Özel sektör olarak, nitelikli çalışan bulamamaktan, mesleki eğitimin ihtiyaçları karşılamamasından şikayet ediyorduk. Mesleki eğitimde kamu-özel sektör iş birliğini artırmak, özel sektörün rolünü güçlendirmek istiyorduk. Mesleki eğitim, özel sektörün insan kaynağını karşılamada en önemli vasıta olsun istiyorduk. Bu bizim 20 senedir gündemimizde olan bir konuydu. Bakanımız Sayın Mahmut Özer'den bu konuda hem büyük destek hem de önemli icraatlar gördük." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, mesleki eğitimin, eğitim dünyasında yeniden cazibe merkezi haline geldiğine işaret ederek, Türkiye genelindeki meslek liselerdeki doluluk oranının 2022 LGS'de yüzde 95 olduğunu söyledi.

- Merkezlerdeki her öğrenciye maddi destek veriliyor

Türkiye'nin büyük şirketlerini, meslek liselerinden stajyer öğrenci ve mezun almaya davet eden Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün burada, mesleki eğitimin yükselen değeri olan mesleki eğitim merkezleri ile oda-borsalarımızın ve üyelerimizin iş birliğini artırmak için yeni bir adım atacağız. Bakanımızın destekleriyle mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayımız ciddi oranda arttı. Mesleki eğitim merkezlerini, istihdam ve eğitimde olmayan gençlerimiz için bir fırsat olarak görüyoruz. Mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenciler için verilen devlet desteği artırıldı ve işverenler üzerindeki yükler kaldırıldı. Devletimiz, mesleki eğitim merkezlerindeki her bir öğrenci için asgari ücretin 3'te 1'i oranında destek veriyor, son sınıfta bu destek asgari ücretin yarısına yükseliyor."

Hisarcıklıoğlu, özel sektörü mesleki eğitim merkezlerinden daha çok istifade etmeye çağırarak, "Ben bu kapsamda gençlerimizi, mesleki eğitim merkezlerine kayıt olmaya, işverenlerimizi de mesleki eğitim merkezlerinden öğrenci almaya davet ediyorum." dedi.

İş birliği protokolü, mesleki eğitim merkezleri ile TOBB'a bağlı oda-borsaların eşleştirilmesini, söz konusu merkezlerindeki öğrenci sayısının artırılmasını, oda-borsa üyesi şirketlerin bu merkezlerden daha fazla öğrenci almasını öngörüyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile yapılan iş birliği sayesinde ülkenin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmenin yanı sıra genç işsizlik oranının da OECD ortalaması olan yüzde 15'e düşürüleceğini bildirdi.

"Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokolü", Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla TOBB Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle imzalandı.

Bakan Özer törende yaptığı konuşmada, TOBB'un eğitimdeki en büyük paydaşları olduğunu belirterek, mesleki eğitimin ayağa kaldırılmasında ilk hamle olan, "81 ilde 81 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Projesi"nin de TOBB ile hayata geçirildiğini anımsattı.

Tüm dünyanın akademik olarak başarılı öğrencileri mesleki eğitime çekme çalışması yaparken Türkiye'de ise akademik olarak başarılı öğrencilere, mesleki eğitimden uzaklaştıran "katsayı" uygulandığını belirten Özer, bu yanlış eğitim politikasıyla meslek liselerinin "hiçbir liseye yerleşemeyen öğrencilerin gittiği, başarı beklentisi düşük" bir okul türü haline geldiğini ifade etti.

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Özer, 2012'de uygulamanın kaldırılmasının ardından yapılan mesleki eğitimin güçlendirilmesine yönelik çalışmalara değinerek, "Çok kısa sürede akademik olarak başarılı öğrencilerin meslek liselerine teveccüh ettiğini gördük. Meslek liseleri artık yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenci almaya başladılar." dedi.

- "Öğrencinin elini üretim bandına koyması lazım"

Mesleki eğitimde üretim kapasitesinin artırıldığına dikkati çeken Özer, üreterek eğitimin önemini vurguladı. Özer, "Öğrencinin öğrenmesi için gerçek iş ortamında elini üretim bandına koyması, tüm süreçlerde aktif olarak yer alması lazım. Bakanlık olarak 'Biz eğitimi bir kenara bırakalım, üretim yapalım, piyasayla rekabet edelim.' iddiamız yok. Bizim derdimiz üretim kapasitesini eğitim, üretim, istihdam çevrimini güçlendirecek şekilde o zincirin bir halkası olarak inşa etmek." ifadelerini kullandı.

Özer, bu kapasite artırımıyla Türkiye'deki 3 bin 574 mesleki teknik Anadolu lisesinde öğrencilerin eğitimle ilişkilerinin güçlendiğini belirterek bu öğrencilerin geçen yıl üretimden 52 milyon lira pay aldıklarını söyledi. Bakanlığa bağlı okullarda son 10 yılda öğrenci ve öğretmenlerin tescilini aldığı ürün sayısının 29 olduğunu belirten Özer, "Bu yıl 7 bin 500 ürünün tescilini almayı hedeflemiştik. Bugün itibarıyla 7 bin 700 tescil aldık." dedi.

Tescil edilen ürünlerin ticarileşmesi için de çalışma yürütüldüğünü ve 2022'de tescil edilen ürünlerden 74'ünün ticarileştiğini kaydeden Bakan Özer, bu kapsamda üretilen kağıt havlunun Portekiz'e ihraç edildiğini söyledi.

- "Çırak ve kalfa sayısı 600 bin 888'e ulaştı"

Mesleki eğitim merkezlerine lise diploması imkanı getirildiğini anımsatan Özer, 25 Aralık 2021'de 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle hem işveren hem de öğrenciler için cazip bir mekanizmanın oluşturulduğunun altını çizdi. Özer, "Rakamlara yetişemiyoruz. 25 Aralık 2021'de 159 bin olan bu ülkedeki çırak ve kalfa sayısı bugün itibarıyla 600 bin 888'e ulaştı. Yıl sonu itibarıyla hedefimiz 1 milyon gencimizi mesleki eğitim merkezleriyle buluşturmak. Yıllardan beri bizleri rahatsız eden, 'Aradığım çırağı, kalfayı bulamıyorum.' sözünü de tarihin çöplüğüne atabiliriz." diye konuştu.

Özer, toplantıdaki sektör temsilcilerine hitaben şunları söyledi:

"İstirhamımız bu sayıyı artıralım. Tüm Türkiye'nin 81 ilinde sektörle doğrudan temas kurarak aradığı çırağı hızlı şekilde işletmelerle buluşturalım. Mesleki eğitim merkezine kayıt yaptıran öğrencilerimize biz iki aylık süre veriyoruz, 'İşletme bul' diye. Çoğu zaman da çoğu yerde işletme bulmakta sıkıntı yaşıyor gençlerimiz. İşte artık bu iş birliği protokolüyle mesleki eğitim merkezlerine kayıt yaptıran öğrencilerimiz doğrudan işletmelerle eşleştirilmiş olacak. Böylece sadece ülkenin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmeyeceğiz aynı zamanda genç işsizlik oranını hep birlikte OECD ortalaması olan yüzde 15'lere düşüreceğiz."

-Hisarcıklıoğlu'ndan işverenlere davet

TOBB Başkan Hisarcıklıoğlu ise özel sektörün mesleki eğitim merkezlerinden daha çok istifade etmesi gerektiğini belirterek "Ben bu kapsamda gençlerimizi, mesleki eğitim merkezlerine kayıt olmaya, işverenlerimizi de mesleki eğitim merkezlerinden öğrenci almaya davet ediyorum." dedi.

Memleketin öncelikli meselesinin eğitim olduğuna inandıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, TOBB'un eğitim alanındaki faaliyetlerini anlattı.

Hisarcıklıoğlu, geçmişte özel sektörün nitelikli çalışan bulamamaktan şikayetçi olduğunu, mesleki eğitimin özel sektörün insan kaynağını karşılamada en önemli vasıta olmasını, mesleki eğitimde kamu-özel sektör iş birliğini artırmayı ve özel sektörün rolünü güçlendirmeyi istediklerini hatırlattı. Bunun 20 senedir gündemlerindeki konulardan olduğunu kaydeden Hisarcıklığoğlu mesleki eğitimin, eğitim dünyasında yeniden cazibe merkezi haline geldiğine işaret etti.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü, Özer ve Hisarcıklıoğlu tarafından imzalandı.

Protokol, mesleki eğitim merkezleri ile TOBB'a bağlı oda-borsaların eşleştirilmesini, söz konusu merkezlerdeki öğrenci sayısının artırılmasını, oda-borsa üyesi şirketlerin bu merkezlerden daha fazla öğrenci almasını öngörüyor.

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