Boğaziçi Üniversitesinin sözleşmeli personel alımına bazı öneriler!

Boğaziçi Üniversitesi tarafından 7 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete'de koruma ve güvenlik, büro personeli, destek personeli, mühendis, tekniker, teknisyen gibi farklı branşlarda toplam 209 sözleşmeli personel alımı yapılmak üzere ilan verilmiştir.

2021 yılı idare faaliyet raporuna göre toplam 804 idari çalışanı olan Boğaziçi Üniversitesine neredeyse yeniden bir üniversite kuracak kadar personel kadrosu tahsis edilmesine dikkat çekmekle birlikte, ilan edilen bu epeyce kadrodaki bazı şartlar ve diğer önemli gördüğümüz hususlara ilişkin ilgili yükseköğretim kurumuna önerilerde bulunmak isteriz.

1- Öncelikle bu kadar çok sayıda ve farklı branşlarda personel alımı için ilan verilip yalnızca ŞAHSEN başvuruya imkan verilmesi rekabetin sağlanmasına engel bir durumdur. Boğaziçi Üniversitesi gibi dijitalleşme süreçlerinde öncü olması gereken bir kurumun 2022 yılında 209 kişilik bir personel alımı için insanları İstanbul'a çağırması kabul edilemez bir durum olmalıdır.

2- Büro personeli alımlarında cinsiyet ayrımına gidilerek, bazı alanlarda erkek, bazı alanlarda kadınların başvurulması istenilmiştir. Koruma ve güvenlik gibi vardiya usulü çalışmalarda tercih edilebilecek bu türden alımların genelleştirilerek büro personeli alımlarında da uygulanması doğru bir yöntem değildir. Büro personeli alımlarındaki cinsiyet üzerinden farklı farklı alımlarında doğru olmadığını ifade edebiliriz.

3- Boğaziçi Üniversitesi bazı büro personeli pozisyonlarında da ilgili mevzuatına aykırı olarak Gıda Mühendisi, Orman Mühendisi, Diyetisyen gibi belirli meslek mensubu kişileri almak için şartlara yer vermiştir. Bu şekilde alınacak kişiler Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara aykırı olarak istihdam edildikleri pozisyonların dışında bir görevde çalıştırılmamalıdır.

Sonuç itibarıyla, halen başvuru süreci devam eden Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli personel alımının gerek başvuru gerekse ilgili mevzuata uygun eleman temini için düzeltilmesinde fayda görülmektedir.