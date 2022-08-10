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4 milyon kamu çalışanının ödemeleri HAVELSAN'a emanet

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile HAVELSAN arasında imzalanan iş birliği protokolüyle Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi yenilenecek ve kapsamı genişletilecek- Yeni sistemle işlemlerin kağıt ortamından çıkarılarak elektronik ortama taşınması sağlanacak, bu sayede bir bordro belgesinin eki olan banka listesinden aylık 80 bin sayfa kağıt tasarrufu yapılması bekleniyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Ağustos 2022 13:16
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4 milyon kamu çalışanının ödemeleri HAVELSAN'a emanet

Kamu çalışanlarının ödemeleri için kullanılan elektronik sistem HAVELSAN tarafından yenilecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen, yaklaşık 3,3 milyon memur ve sözleşmeli personelin maaş/ücret ve diğer ödemelerinin (ek ders, fazla çalışma, fiili hizmet ve benzeri) düzenlendiği Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi'nin (KPHYS) yenilenmesine yönelik çalışma yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile HAVELSAN arasında imzalanan iş birliği protokolü ile hayata geçirilmesi hedeflenen yeni sistemde, mevcut personele ilave olarak yaklaşık 600 bin işçi daha sisteme dahil olacak. Böylelikle ödeme yapılacak personel sayısı yaklaşık 4 milyona çıkacak. Ayrıca bu sistemin yaklaşık 200 kamu idaresine hitap etmesi bekleniyor.

Hayata geçirilmesi hedeflenen yeni sistemle işlemlerin kağıt ortamından çıkarılarak elektronik ortama taşınması sağlanacak. Bu sayede bir bordro belgesinin eki olan banka listesinden aylık 80 bin sayfa kağıt tasarrufu yapılması bekleniyor. Bunun yanı sıra atama, işe başlama ve terfi yazıları ile vekalet onayları, ikinci görev onayları, bordro gibi birçok ödeme emri ekine eklenen belge kağıt ortamından kurtarılacak.

İşlemlerin kağıt ortamından çıkarılmasıyla emek ve zamandan tasarruf sağlanacak. Yöneticilere ve karar destek sistemlerine daha sağlıklı veri sunulacak.

Ayrıca işçi ücretlerinin hesaplanabilmesi maksadıyla kamu kurumları tarafından edinilmiş programlara ödenen ücretlerden tasarruf edilecek.

KPHYS ile mevcut kamu personeline yönelik veri altyapısına kamu işçilerinin de dahil olmasıyla veri altyapısının genişletilmesi hedefleniyor.

Hayata geçirilecek yeni sistemle Hazine ve Maliye Bakanlığının sahip olduğu maaş/ücret ve diğer ödemelerle ilgili yeteneğin bir üst seviyeye çıkarılması planlanıyor.

- "Entegre proje geliştirmede ileri düzeyde işler yapıyoruz"

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, protokole ilişkin, "Mühendislerimize de heyecan verici bir proje. Kamuda gerçekleştireceğimiz önemli projelerden birinin de aslında ilk adımları. Entegre proje geliştirmede oldukça ileri düzeyde işler yapıyoruz, öncü rolümüz var. İçişleri Bakanlığımızda gerçekleştirdiğimiz diğer projelerde de gerektiğinde entegre olabilecek yapıda mikro servis mimarisi, kurumsal mimari gibi yüksek teknolojiyi destekleyen ürünler geliştiriyoruz. Bizi tercih ettikleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı'mıza teşekkür ederiz. Doğru bir iş yapısı oluştu. Hayırlı olmasını temenni ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Cebrail Taşkın da "Bilişim sistemleri ve yazılımlar insana benzer. İnsanlar doğarlar, gelişirler, büyürler ve ölürler. Mevcut yazılımımızın da ömrü neredeyse 15 yılını doldurmuştu ve yenilenmesine ihtiyaç vardı. Biz şu anda bu yenileme sürecini başlatıyoruz. Bugünden itibaren HAVELSAN ile Hazine ve Maliye Bakanlığı takımları tek bir takımdır. Bu projeyi bitirene kadar da bu takım ruhu devam edecek. Tüm çalışanlara başarılar diliyorum, projemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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