Motorine 81 kuruş zam geldi
11 Ağustos perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 81 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşmesi bekleniyor
Kaynak : NTV
Eklenme : 10 Ağustos 2022 16:04
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
MOTORİNE BÜYÜK ZAM
Zam, pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.34 liraya satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20.03 TL'den satılıyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız