TFF'den 'yabancı oyuncu sayısı 21'e yükseldi' iddialarına yalanlama

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "2022-2023 sezonu öncesinde 'Süper Lig Futbolcu Uygunluğu' kuralı hakkındaki çalışmalar ve Kulüpler Birliği ile yapılan istişareler sonucunda, 2022-2023 sezonu için 7 yabancı uyruklu futbolcunun sahada aynı anda yer alması kuralı, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sezon da 8 yabancı uyruklu futbolcunun aynı anda sahada olmasına izin verilecek şekilde değiştirilmiştir. Yönetim Kurulumuzun bu kararı, kulüpler ve kamuoyu tarafından takdirle karşılanmıştır." denildi.

Kurulan yeni Rezerv Lig'den dolayı ekstra 21 yaş altı 3 yabancı futbolcuya bazı kriterler çerçevesinde izin verildiğinin aktarıldığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yine Rezerv Lig uygulamasının başlayacağının da duyurulması ile kulüplerimizin talebini değerlendiren yönetim kurulumuz, gerek Rezerv Lig ihtiyaçları gerekse kulüplerimize daha uygun ücretlerle genç oyuncu alıp yetiştirerek ileride bunlardan gelir elde etme şansı tanımak için, 14 yaş altı dahil milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış 21 yaş ve altı 3 yabancı uyruklu futbolcu transferine imkan tanımıştır. Kulüplerimizle ortak yapılan uyumlu çalışmalar neticesinde, 21 yaş ve altı üç yabancıya ilişkin; ülkesinin 21 yaş altı veya A Milli takımlarında toplamda en az 3 defa oynamış olmak, FIFA'nın 23.06.2022 tarihinde ilan ettiği dünya sıralaması listesinde ilk 20 sırada bulunan ülke federasyonlarının en üst veya bir alt liglerinde toplamda 25 maçtan fazla süre almış olmak kriterleri revize edilmiştir."

Söz konusu değişiklikle ilgili açıklamaların ardından basında yabancı oyuncu sayısının 21'e çıktığı yönünde çıkan haberler ve yapılan açıklamalarla ilgili, şunlar kaydedildi:

"Federasyonumuzun kulüplerimizle ortak çalışmalar sonucunda aldığı karara göre, 21 yabancı uygulaması söz konusu değildir. Geçtiğimiz sezonki gibi aynı anda sahada en fazla 8 yabancı, bununla birlikte yedek kulübesinde de en fazla 6 yabancı uyruklu futbolcu bulunabilecektir. Ayrıca Kulüpler Birliği Vakfı ile yapılan mutabakat sonucunda kulüplere; 35 kişilik A Takım listesine 14 yabancı uyruklu futbolcu ve buna ilaveten 21 yaş altı 3 olmak üzere toplamda 17 yabancı uyruklu futbolcuyu yazma hakkı verilmiştir. Türk futbolunun marka değerini ve kalitesini yükseltmek hedefiyle görevini sürdüren Türkiye Futbol Federasyonu, futbolun tüm paydaşları ile birlikte bu hedefler doğrultusunda çalışmaya devam edecektir."