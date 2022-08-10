Komiser yardımcısının hayatını kaybettiği lunapark kazasında 1 tutuklama
Giresun'da lunaparkta trenin raydan çıkması sonucu komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe'nin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili bir kişi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Ağustos 2022 22:22
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Giresun Adliyesine sevk edilenlerden S.K, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
İki kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
- Olay
Hacı Hüseyin Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir lunaparkta eğlence treni raydan çıkarak yere düşmüş, kazada komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru eşi Samet Dilekçe, Şevval Akbaş ile Fatma Akbaş yaralanmıştı.
Sinem Gülşen Dilekçe, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız