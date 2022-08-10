Kocaeli'de ormanlık alanda çıktı, 4 hektar alan küle döndü

Yangın, saat 14.00 sıralarında Tavşanlı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda elektrik tellerinden kaynaklı yangın çıktı. Ağaçlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık, AFAD ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangının büyüyerek ilerlemesi üzerine bölgede 4 yangın söndürme helikopteri görevlendirildi. İzmit Körfezi'nden su getiren helikopterler ve onlarca personelin yoğun çabalarının ardından yangın saatler sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, ormanlık alanda yeniden bir yangın çıkmaması için bölgede uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında yaklaşık 4 hektar alan küle dönerken, bazı hayvanlar ise telef oldu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.