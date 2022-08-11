Yeni düzenleme yolda! Stokçuya duman operasyonu

Otomobilde fiyatı artırmak için çeşitli yollarla başvuran fırsatçılara yeni darbe geldi. Yeni düzenleme ile birlikte ilk tescilden sonra şirketler, galeriler, rent a car'lar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacak. Bu yolla sıfır araçları ikinci el gösterip yüksek fiyata satanların eli boş kaldı. Arıların balını almak için 'körükle duman uygulaması'na benzetilen yöntemle sitelerin otoparklarında zulanan araçlar piyasaya çıkacak, fiyatlar düşecek.

BAKANLIK EL ATTI

Kayseri'de Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesinde tebliğ hakkında bilgi veren Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Bir bakıyorsunuz sıfır ikinci el araç ilanları var. Dolayısıyla yeni araç alınıyor ve üzerine daha büyük rakam konularak satılıyor. Otomobil fiyatlarında birbirini tetikleyen durum söz konusu. Yönetmeliği hazırladık. İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rent a car'lar için 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçların satışına kısıtlama getiriyoruz. Gerçek anlamda ihtiyacı olanlar alsın. Şirketlerde ortak fiyat belirleme veya piyasayı manüpile gibi konular varsa o Rekabet Kurulunun görev alanı ve soruşturma açtı, inceliyor. Varsa yanlışlık gereğini yapar yoksa kapatır. Yönetmelik yayınlandıktan sonra vatandaşın birinci elde daha fazla erişime ulaşacağını düşünüyoruz" dedi.

FİYATTA KÖPÜK BİTECEK

Düzenleme otomotiv sektörü tarafından memnuniyetle karşılandı. Yönetmelikten çok önceden haberdar olduklarını dile getiren Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Dr. Altuğ Erciş "Ticaret Bakanlığı'nın ikinci eldeki fahiş fiyatların önüne geçmek adına attığı bu adımı destekliyoruz. Yönetmeliğin fırsatçılığın önüne geçmesini ümit ediyoruz" diye konuştu. Otomotiv veri analiz şirketi CarData'nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın da kararın bireyleri değil galeri ve rent a car şirketlerini ilgilendirdiğini belirterek, "Bunun da şöyle bir faydası olacak fırsatçı zihniyetteki galericiler bayilerden aldıkları 0 km araçları yüzde 40, hatta bazen yüzde 60'lık karlar yazdıklarını görüyoruz; artık satış sitelerine koyamayacaklar. Bu durum aynı aracın kilometre yapmış modellerin de fiyatının yükselmesine neden oluyordu. Bu uygulama sayesinde ikinci el oto piyasasının üstündeki köpük fiyatlar gidecek. Bana göre bu kararın iki önemli etkisi var, birincisi ikinci el pazarında fiyatların olması gerektiği gerçek rakamlarda olmasını sağlayacak. İkincisi ise 0 km araçların ilan sitelerinde fahiş fiyatlarla sergilenmesi son bulacak" dedi.

BAYİLERDEN DAHA PAHALIYA SATILIYOR

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç ise piyasada fiyatların dengeleneceğine dikkat çekerek şunları kaydetti: Uygulama bir nebze olsun piyasayı rahatlatır. Çünkü şu anda otomobil bayilerinden gerçek tüketici gibi araç alıp satan, meslekle alakası olmadan bu işi yapan al-satçılar var. Bunların önüne geçilebilir. Ancak, esas araç fiyatlarının düşmesi için üretimin artması gerekiyor. Ankara Oto Galericileri Derneği Başkanı İlkay Kalkan da "Düzenleme ile suni talep ortada kalkacak, fiyatlar düşecek. Nihai müşteriye yeterli düzeyde araba ulaşacak. Örneğin, bazı kişiler bayiden arabayı 700 bin liraya alıyor, internetten 800 bin liraya satıyor, vergi ödemiyordu. Biz de böyle olaylardan dolayı araç temin edemiyorduk"ifadelerini kullandı.

Otomotivdeki vurgunu Türkiye'de ilk defa Türkiye gazetesi gündeme getirmişti.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Malum pandeminin etkisi, tedarik zincirinin bozulması, çip krizi ve döviz kurundaki artış ile birlikte bayilerde otomobil bulmak zorlaşmıştı. Hal böyle olunca sıfır otomobil fiyatlarına son bir yılda yüzde 70 civarında zam geldi. Aynı şekilde ikinci el otomobillerde değerlendi. Geçen yıl 400 bin lira olan binek bir otomobil bugün 700 bin liraya çıktı. Bayilerde araba yokluğu fırsatçıları harekete geçirdi. Piyasada araba olmayınca bazı bayiler galericilerle anlaşmaya gitmeye başladı. Bayi satış fiyatı 700 bin lira olan bir otomobili galericiye 750 bin liraya satıyor. Galerici ise üzerine 100 bin lira koyarak ilana çıkıyor. Bayide araç bulamayan alıcı, galericiden yüksek fiyata araba almak durumunda kalıyor. Durum böyle olunca otomobil fiyatları da artmış oluyor. Araba almak için adını sıraya yazdıran kişiler ise çeşitli bahanelerle oyalanıyor.

KONUTA DA TEDBİR YOLDA

Fiyat İstikrarı Komitesi, konut piyasasında fiyat mekanizmasını bozan adımlara karşı alınabilecek tedbirler ile üretim, ihracat ve istihdamı artırmak amacıyla Organize Sanayi Bölgelerinin geliştirilmesine yönelik adımlar atılmasına karar verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Fiyat İstikrarı Komitesinin altıncı toplantısının Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında 9 Ağustos'ta gerçekleştirildiği belirtilerek "Toplantıda güncel enflasyon gelişmeleri ve son dönemde enflasyona etki eden unsurlar ele alınırken, başta gıda ürünlerinde olmak üzere arz güvenliğini güçlendirilen stratejik ürünlere yönelik çalışmalar ve konut piyasasına yönelik alınan tedbirler dahilinde gelinen son durum değerlendirilmiştir. Komite, önümüzdeki ekim dönemine yönelik tarımsal ürünlerin temel girdilerde arz-talep dengesinin sağlanmasına, konut piyasasında fiyat mekanizmasını bozan adımlara karşı alınabilecek tedbirler üzerinde çalışılmasına, ayrıca Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında ithalata bağımlılığı azal-tıcı yatırımlara hız vermek ve üretim, ihracat ile istihdamı artırmak amacıyla Organize Sanayi Bölgelerinin geliştirilmesine ve desteklenmesine yönelik adımların atılmasına karar vermiştir" denildi.

Ali ÇELİK - Cevdet Fırat AYDOĞMUŞ