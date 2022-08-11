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'Savunma Sanayii'ne yurt dışı teşkilatı geliyor

Savunma Sanayii Başkanlığı yeni konsepte geçiyor. Yurt dışı teşkilatı kurulacak. Savunma müşavirleri Türk ürünlerini pazarlayacak. Müşavirler, ilk etapta 9 ülkede görev yapacak. Türkiye, 170 ülkede 230 savunma ürünü satıyor

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 11 Ağustos 2022 08:05
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'Savunma Sanayii'ne yurt dışı teşkilatı geliyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 13. Büyükelçiler Konferansında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki yeni adımlarını anlattı. Demir, savunma sanayisi ürünleri ihraç edilen ülke sayısının 170'i geçtiğini, İHA'lar, SİHA'lar, kara araçları, deniz platformları başta olmak üzere, savunma sanayisinde ihraç edilen ürün çeşidinin 230'u aştığını kaydetti.

"ÇİFTE STANDARDI ÇOK NET GÖRÜYORUZ"

NATO üyesi ülkelerin de Türkiye'nin kapısını çalmaya başladığını ifade eden Demir "SİHA'larımız Azerbaycan'da iken kötülenip Ukrayna'da iken methedilmeye başlanıyorsa buradaki çifte standardı çok net görüyoruz. Türkiye derin devlet geleneğine sahip bir ülke. Bugün dünyanın süper güçlerinin yaptığı gibi dünyayı karıştıracak şekilde sorumsuz silah gönderen, satan bir ülke değiliz. Bunu vurgulayıp alanda da göstereceğiz" dedi.

SAVUNMA SANAYİİ YURT DIŞI TEŞKİLATI HAYATA GEÇİRİLİYOR

Demir, pazarlama ve ihracat faaliyetlerinde büyükelçilerin önemli rol oynadığını belirterek "Büyükelçilerden istirhamımız, bulundukları ülkelerde genel bir savunma sanayisi ihracatı konseptinin güçlenmesi için her türlü desteği vermeleridir. Savunma sanayisi ihracatımızın artırılması ve savunma tedarikinde iş birliği yaptığımız ülkeler nezdinde yaşanan sorunların çözülmesine yönelik olarak attığımız adımlardan biri de Savunma Sanayii Yurt Dışı Teşkilatının hayata geçirilmesi olacaktır. Görevlendireceğimiz müşavirlerin, bulundukları ülkelerdeki büyükelçilerimizin himayesinde, devletten devlete savunma sanayisi iş birliği faaliyetlerimizin koordinasyonunda fayda sağlayacağına inanıyoruz. İhracat fırsatlarının geliştirilmesinde, savunma ticareti önündeki engellerin ve sorunların zamanında tespit edilip çözülmesinde etkili olacaklarını biliyoruz" diye konuştu.

Savunma sanayii müşavirlerinin öncelikle Doha/Katar, İslamabad/Pakistan, Brezilya, Cakarta/Endonezya, Bakü/Azerbaycan, Kuala Lumpur/Malezya, Muskat/Umman, Dakka/Bangladeş, Londra/İngiltere büyükelçilikleri bünyesinde olmak üzere ilk etapta 9 ülkede görev yapacak. Son 20 yılda savunma sanayii alanındaki gelişmeleri de anlatan Demir, 2002'de sadece 60 kadar savunma projesi yürütülürken bugün bu sayının 750'yi geçtiğini hatırlattı.

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