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Borsa günü rekorla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,37 kazançla 2.868,44 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.877,60 puana taşıdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Ağustos 2022 18:30
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Borsa günü rekorla tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 38,86 puan artarken, toplam işlem hacmi 57,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,49, holding endeksi yüzde 1,13 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,30 ile ticaret, en çok kaybettiren ise yüzde 3,22 ile madencilik oldu.

Analistler, ABD'de dün açıklanan enflasyonun ardından bugün de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) yıllık yüzde 9,8 artışla beklentilerin altında kaldığını belirterek, veriler sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikalarında gevşemeye gidebileceği beklentisinin pay piyasalarını desteklediğini kaydetti.

Açıklanan şirket finansal sonuçları nedeniyle sektör ve hisse bazlı ayrışmaların devam ettiğini aktaran analistler, yarın yurt içinde, İngiltere ve Avro Bölgesinde sanayi üretimi, İngiltere'de büyüme ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.900 seviyesinin direnç, 2.850 ve 2.820 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin haziranda yıllık yüzde 6,9 artmasını bekliyor.

Arındırılmış sanayi üretimi endeksi mayısta aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 9,1 artış kaydetmişti.

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