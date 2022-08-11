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Uzun süreli klima kullanımı hastalık riskini artırıyor

Bayındır İçerenköy Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Muharrem Tokmak:- "Klima aşırı ve uzun süre kullanıldığında hastalık riski artıyor. Solunum yoluyla bulaşan bu hastalığın en yaygın görüldüğü yerlerin arasında oteller, büyük toplantı salonları, jakuziler, termal alanlar, dekoratif su alanları, bankalar ve ofisler yer alıyor"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Ağustos 2022 10:57
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Uzun süreli klima kullanımı hastalık riskini artırıyor

Bayındır İçerenköy Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Muharrem Tokmak, lejyoner hastalığının teşhis ve tedavide geç kalındığı durumlarda ölümle sonuçlanabilen ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini bildirdi.

Bayındır Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, halk arasında klima hastalığı olarak bilinen lejyoner hastalığına legionella pneumophila isimli bakteri sebep oluyor. Bir çeşit akciğer enfeksiyonu olan lejyoner hastalığı, özellikle kapalı ortak kullanım alanlarında bulunan klima gibi iklimlendirme sistemleri aracılığı ile yayılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tokmak, hastalığın klima kullanımına bağlı olarak en sık yaz ve kış döneminde görüldüğünü belirterek, "Klima aşırı ve uzun süre kullanıldığında hastalık riski artıyor. Solunum yoluyla bulaşan bu hastalığın en yaygın görüldüğü yerlerin arasında oteller, büyük toplantı salonları, jakuziler, termal alanlar, dekoratif su alanları, bankalar ve ofisler yer alıyor. Ev ve araba içi iklimlendirme sistemlerinde su kullanılmadığı için bu hastalığa yakalanma riski son derece düşük oluyor. Bakteri, göller ve akarsular gibi sulak ortamlarda da doğal olarak bulunuyor. Bakteri solunum ile alındığında ve insan içerisinde gelişip yayıldığında insan sağlığını tehdit eder bir hal alıyor." ifadelerini kullandı.

- "Lejyoner hastalığı belirtileri zatürre ile benzerlik taşıyor"

Hastalık belirtilerinin genellikle bakteri vücuda solunum ile girdikten 2-10 gün sonra ortaya çıktığını aktaran Tokmak, şunları kaydetti:

"Hastalığın şikayetleri zatürre ile benzer şikayetler gibi görünse de daima tipik zatürre bulguları olmayabiliyor. Ateş, üşüme, titreme, halsizlik, baş ağrısı, kas ağrısı, kuru ya da balgamlı öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı en sık bilinen belirtiler arasında yer alıyor. İshal, kusma, dikkat eksikliği ve duygu durum bozukluğu daha az sıklıkla görülse de hekimleri lejyoner hastalığı açısından uyaran belirtiler olarak öne çıkıyor. Hastalığın teşhisinde ise kan testleri, göğüs röntgeni, akciğer doku testi ve idrar testi kullanılıyor.

Hastalığın teşhis ve tedavisinde geç kalındığı durumlarda ölümle sonuçlanabilen ciddi komplikasyonlar oluşabilir. En sık karşılaşılan komplikasyonlar sepsis, septik şok, akut böbrek yetmezliği ve akciğer yetmezliği olarak görülüyor. Tedavide 15-21 gün antibiyotikler kullanılıyor. Hastalığın şiddetine göre damar yoluyla antibiyotik, sıvı desteği ve gerekirse oksijen desteği sağlanabiliyor. Ayrıca düzenli ve dengeli beslenme ile istirahat sağlanması gerekiyor. Zamanında teşhis edilen ve tedavisi başlanılan lejyoner hastalığının komplikasyonsuz, son derece başarılı tedavisi mümkün oluyor."

- Klimanın sebep olduğu diğer hastalıklar

Tokmak, yanlış klima kullanımı nedeni ile oluşan solunum sistemi hastalıklarının basit öksürükten ciddi akciğer hastalıklarına kadar uzandığını kaydetti.

Klimanın üflediği soğuk hava ile burun içinde konka adı verilen yapıların şiştiğini ve burun tıkanıklığına yol açtığını belirten Tokmak, "Bu durum çeşitli boğaz ve alt solunum yolu problemlerine yol açabiliyor. Alerjik kişilerde sürekli klimaya maruziyet, ısı ve nem değişimine sebep olarak alerjiyi tetikleyebiliyor. Yanlış klima kullanımının solunum sistemi dışında eklem rahatsızlıkları, yüz felci, klima ateşi gibi problemlere yol açtığı da biliniyor." değerlendirmesinde bulundu.

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