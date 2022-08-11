Dolar günü yükselişle tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar günü 17,95 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Ağustos 2022 18:14
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|17,9110
|17,9120
|17,9510
|17,9520
|Avro
|18,5020
|18,5030
|18,5820
|18,5830
|Sterlin
|21,9350
|22,0480
|21,9090
|22,0190
|İsviçre Frangı
|19,0620
|19,1570
|19,0720
|19,1680
|ANKARA
|ABD Doları
|17,8810
|17,9610
|17,9210
|18,0010
|Avro
|18,4620
|18,5420
|18,5420
|18,6220
|Sterlin
|21,8750
|22,0850
|21,8490
|22,0590