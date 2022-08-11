PTT'nin araç kilometre, muayene ve hasar sorgulama hizmetlerinin kullanımı 7,5 milyonu buldu

PTT'nin açıklamasına göre, ikinci el araba almak isteyenler PTT tarafından geliştirilen uygulamalar üzerinden sorgulama yapabiliyor. Kullanıcılar, bu hizmetler sayesinde araçla ilgili verilere satın alma sürecinde hızlı ve güvenilir şekilde ulaşabiliyor.

"Araç Kilometre ve Muayene Sorgulama" ile "Araç Hasar Sorgulama"nın yanı sıra "Araç Detay Sorgulama" ve "Araç Değişen Parça Sorgulama" olanağı da sağlayan PTT'nin hizmetlerine oldukça kolay şekilde ulaşılabiliyor. Uygulamalar sayesinde mağduriyetlerin önüne geçilebiliyor.

Vatandaşlar, araç kilometre ve muayene sorgulama verilerini 9 lira, araç hasar sorgulama verilerini 21 lira ücret karşılığında öğrenebiliyor.

PttBank müşterileri, internet bankacılığı ve mobil uygulama üzerinden, PttBank müşterisi olmayanlar "www.pttavm.com" ve "HGS-Online Bakiye Yükleme" platformları aracılığıyla sorgulama yapabiliyor.

Sıklıkla kullanılan uygulamaların hizmete girdiği tarihten bu yana 7 milyon 500 bini aşkın sorgulama yapıldı.