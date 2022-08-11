Altının gram fiyatı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor

Dün, ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 azalışla 1.029,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 1.030 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.690 lira, Cumhuriyet altını da 6.902 liradan satılıyor.

Dün 1.792,3 dolar ile son bir ayın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından düşüşe geçen altının ons fiyatı, bugün de düşüş eğilimini sürdürerek önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1.787,5 dolardan işlem görüyor.

Analistler, dün beklentilerin altında gelen enflasyon verisi sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin para politikalarında gevşemeye gideceği beklentisiyle yükselen altın fiyatlarının, Fed yetkililerinin şahin açıklamalarına devam etmesiyle düşüşe geçtiğini bildirdi.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, Enflasyonun hala "kabul edilemez" derecede yüksek olduğunu vurgulayarak, Fed'in şu anda yüzde 2,25-2,5 aralığında olan politika faizini bu yıl yüzde 3,25-3,5 aralığına ve gelecek yılın sonuna kadar yüzde 3,75-4 aralığına yükseltmesini beklediğini dile getirmişti.

Para piyasalarında Fed'in eylülde 50 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentilerin veri sonrası bir ara yüzde 71 ihtimalle fiyatlandığını aktaran analistler, Fed yetkililerinin şahin açıklamalarına devam etmesinin ardından söz konusu ihtimalin yüzde 58'e gerilediğine dikkati çekti.

Analistler, bugün ABD'de işsizlik başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.820 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.