Mucize kurtuluş; kamyonetin üzerinden geçtiği çocuğun burnu bile kanamadı
Batman'da sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki çocuğun aniden yola fırlaması ve kamyonetin çarpıp üzerinden geçmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Küçük çocuk, şans eseri kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.
Kaynak : DHA
Eklenme : 11 Ağustos 2022 11:31
Kaza, 8 Ağustos'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Fatih Mahallesi'nde sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuk, yoldan geçmekte olan kamyonetin önüne fırladı.
Kamyonetin çarpıp üstünden geçtiği çocuk, şans eseri ayağa kalkarak yoluna devam etti. Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan çocuğun o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız