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Hacı Bektaş Veli Türbesi ziyarete açılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımı bekleniyor

Restorasyon çalışmaları tamamlanan Bektaş Efendi Türbesi, Hacı Bektaş Veli'yi anma törenlerinde yeniden ziyarete açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da programa katılması bekleniyor.

Eklenme : 11 Ağustos 2022 12:35
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Hacı Bektaş Veli Türbesi ziyarete açılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımı bekleniyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli Müzesi yakınlarında yer alan, 1603'te Selçuklu mimari tarzında kesme taştan inşa edilen Bektaş Efendi Türbesi'nde 5 Temmuz 2021'de bakım, onarım ve restorasyon çalışmaları başlattı.

Çalışma kapsamında türbenin dış cephesinin bozulan derzleri onarıldı, dış cephenin tamamı, kumlama tekniğiyle temizlendi. Çevresini saracak şekilde drenaj sistemi oluşturulan binanın pencereleri değiştirildi, kapıların bakım onarımı yapıldı.

Türbenin iç duvarlarındaki dökülmüş sıvalar tamamen kaldırılarak duvarları orijinal dokusuna kavuşturuldu, sağlıklaştırılan sıvalar üzerine kalem işleri bezendi.

Nem sorununun çözülmesi için türbenin zemin döşemesi olan ahşap düzenek kaldırılarak, yoğun nem içerisindeki toprak dolgu temizlendi.

Mezar yapısının taşları düzenlenirken, türbe taş döşemeyle çevrelendi. Türbenin dışındaki derviş mezarlarının taşları ile bahçedeki taş çeşme yenilendi.

Tadilat kapsamında, elektrik tesisatı yenilenerek, güvenlik kamera düzeneği de oluşturuldu.

Türbe, 13 Ağustos Cumartesi düzenlenecek Hacı Bektaş Veli'yi anma törenleri kapsamında yeniden ziyarete açılacak.

Tören programında, "Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a yürüyüşünün 751. yılı Anma Etkinliği" ile Kadıncık Ana Evi Avlusu'nda "Muhabbet Sofrası" düzenlenmesi de yer alıyor.

- Kadıncık Ana Evi de restore edildi

Alevi-Bektaşi kültüründe önemli bir yeri olan Kadıncık Ana'nın, Hacı Bektaş Veli'yi misafir ettiğine inanılan Kadıncık Ana Evi'nin restorasyon çalışmaları da geçen sene yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen restorasyon çerçevesinde, 13. yüzyıla tarihlendirilen Kadıncık Ana Evi'nin ahşap zemini yenilenmiş, duvar çatlakları kapatılmış, kalem işleri aslına uygun biçimde ihya edilmişti.

Çatı bakımı, drenaj sistemi, dış cephenin temizlenmesi, elektrik tesisatının yenilenmesi, kamera güvenlik sistemlerinin döşenmesi gibi ihtiyaçlar da bu restorasyon çalışmaları kapsamında tamamlanmıştı.

Kadıncık Ana Evi, 4 Ağustos 2021'de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından ziyarete açılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımı bekleniyor

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Hacı Bektaş Veli'nin 751. ölüm yıl dönümü nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 13 Ağustos'ta anma töreni düzenlenecek. Törene ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Anma töreni için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un imzasıyla davetiye yayınlandı. Davetiyede ise, "Bu kapı sevgi, barış, kardeşlik, muhabbet kapısıdır" ifadelerine yer verildi.

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