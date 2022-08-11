Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Gururla ifade etmek isterim ki devletin kısa yolu 'türkiye.gov.tr', bugün 60 milyon 23 bin 454 kullanıcı sayısına ulaşmıştır. Yani oransal olarak e-Devlet kullanıcısı olabilecek 15 yaş üstü her 10 kişiden 9'u şu veya bu şekilde dijital Türkiye'nin kapısını açıyor." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Oktay'ın başkanlığında gerçekleştirilen "Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye" toplantısına, Cumhurbaşkanlığı Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, bakan yardımcıları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Oktay, toplantının açılışında, e-Devlet kapısı, siber güvenlik ve yapay zeka alanında yapılan milli çalışmalara her geçen gün bir yenisini eklediklerini ve dijital dönüşüme öncülük ettiklerini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"7 gün 24 saat kamu hizmetlerine rahatça erişim imkanı sunan e-Devlet yani 'Dijital Türkiye Kapısı', her saniye zenginleşmekte ve sürekli yükselen bir ivmeyle daha çok sayıda vatandaşımıza ulaşmaktadır. Gururla ifade etmek isterim ki devletin kısa yolu 'türkiye.gov.tr', bugün 60 milyon 23 bin 454 kullanıcı sayısına ulaşmıştır. Yani oransal olarak e-Devlet kullanıcısı olabilecek 15 yaş üstü her 10 kişiden 9'u şu veya bu şekilde dijital Türkiye'nin kapısını açıyor."

- Memnuniyet yüzde 95

Oktay, 6 bin 666 kamu hizmetini içeren e-Devlet kapısının başarısının, sadece kaç kişiye, hangi sayıda kamu hizmeti sağladığıyla değil, bu dijital hizmetlerin vatandaşların beklentilerini karşılama oranıyla da kendini gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Düzenli olarak yürütülen 'e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi' sonuçlarına göre, vatandaşlarımızın yüzde 95'i 'türkiye.gov.tr'yi memnuniyet ve beğeniyle kullanmaktadır. Avrupa Komisyonunun 2022 yılı e-Devlet Kıyaslama Raporuna göre ülkemiz, 'İkametgahım' bütünleşik hizmetiyle 35 ülke arasında 1'inci sırada yer almış durumdadır. Ayrıca e-Devlet uygulamalarında Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde bir skor ile 35 ülke arasında 20'nci sıradan 16'ncı sıraya yükselmiştir."

- "Kamu-özel sektör eş güdümü güçlenecektir"

Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her zaman daha iyiyi hedefleyen bir hükümet olarak, dijital Türkiye alanında da daima daha iyi için gayret sarf ettiklerini dile getirerek, küresel gelişmelerle birlikte e-Devletin kapsamına ve işleyişine dair vatandaşlardan alınan geri bildirimler ışığında "Dijital Türkiye" çalışmalarında yeni ufuklara ilerlediklerini kaydetti.

Bu doğrultuda yapılan gündemdeki çalışmalara değinen Oktay, şöyle devam etti:

"Dijital Türkiye Portalı'na entegre edilecek yeni kamu hizmetleri, 'Askerliğim' ve 'Varis-Muris' sekmesi gibi tek ekranda sunacağımız yeni alanlar, 'Yeşil Kalkınma Devrimi' perspektifimize katkı veren 'Yeşil e-Devlet kapısı' çalışmalarımız, kullanıcıların güvenliği ve veri güvenliği açısından iki aşamalı giriş yönteminin entegrasyonu ile telefonlarımıza gelecek tek kullanımlık şifre uygulamasının yaygınlaştırılması, e-Devlet mobil uygulamasının internet kotasını harcamadan kullanılması ve çalışmaları tamamlanan 'Dijital Türkiye Platformu Ödeme Altyapısı'nın kullanıma açılması gibi konular bulunmaktadır.

Bunların yanı sıra kamu-iş dünyası dijital entegrasyonu hedefiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile devam eden iş birliği kapsamında kamu olarak e-Devlet altyapı çalışmalarını uzun süreden beri hazır hale getirdik. Odalarımız veri paylaşımını tamamladığında oda bilgileri kamu kurumları ile tam entegre edilmiş olacak ve kamu-özel sektör eş güdümü güçlenecektir. İş dünyamızın odalardan hizmet alma süreleri hızlanacak ve kaliteleri yükselecektir. Çalışmayı henüz tamamlamayan sanayi ve ticaret odalarının gerekli hassasiyeti en hızlı şekilde göstereceğine inanıyorum."

- "Dijital Türkiye Kapısı'nı geliştirmeye devam edeceğiz"

Büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere tüm yerel yönetimlerden de e-Devlet'e entegrasyon konusunda yüksek hassasiyet beklediklerini vurgulayan Oktay, bu konuda da çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Oktay, "Bürokrasinin azaltılması yönünde artık kamu kurumlarımız hali hazırda ellerinde olan bilgi ve belgeleri büyük oranda vatandaşımızdan talep etmemektedir. Tüm kurumlarımızı ellerindeki verilerin paylaşımı hususunda daha etkin çalışmaya davet ediyorum." dedi.

"Araçlarım", "İkametgahım", "Hac ve umre işlemleri" ve "Çalışma hayatım" ekranları gibi çok yakında askerlik işlemlerinin baştan sona takip edileceği "Askerliğim" ve veraset işlemlerini çevrim içine taşıyan "Varis-Muris" ekranının hizmete sunulacağını aktaran Oktay, "Yüksek memnuniyet oranıyla ilk günden bu yana başarı hikayeleri yazan Dijital Türkiye Kapısı'nı kullanıcı dostu ve her yaştan vatandaşımızı hedefleyen bir yaklaşımla geliştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, geçmişten bu yana bürokrasiyi azaltmaya ve "Dijital Türkiye" adımlarına öncülük eden yakın takip ve destekleri için şükranlarını sunan Oktay, "Yeni açılan ve açılacak olan dijital hizmetlerimiz ile yaptığımız çalışmaların milletimize hayırlı olmasını diliyor, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi başta olmak üzere tüm Bakanlıklarımıza ve ilgili kurumlar ile emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.