Bakan Akar'dan askeri hastane açıklaması
Bakan Akar'dan askeri hastane açıklaması
Sektör temsilcileri, Tarım Kredi'nin indirim kararına ne dedi?
Sektör temsilcileri, Tarım Kredi'nin indirim kararına ne dedi?
Şehit Ferhat Gedik'in telefonundan Eren Bülbül'ün son fotoğrafı çıktı
Şehit Ferhat Gedik'in telefonundan Eren Bülbül'ün son fotoğrafı çıktı
Yardımcı kaynaklar illere gönderilmeye başlandı
Yardımcı kaynaklar illere gönderilmeye başlandı
MEB eğitimler bittikten sonra örnek soru kitapçığı yayınlayacak
MEB eğitimler bittikten sonra örnek soru kitapçığı yayınlayacak
Bakan Özer: İstenilen her köyde ilkokul açılabilecek
Bakan Özer: İstenilen her köyde ilkokul açılabilecek
Bakan Nebati'den büyükelçilere: Türkiye Ekonomi Modelini anlatın
Bakan Nebati'den büyükelçilere: Türkiye Ekonomi Modelini anlatın
Deterjan Pazarı firmasının sahibi ve 7 yöneticisi gözaltında
Deterjan Pazarı firmasının sahibi ve 7 yöneticisi gözaltında
Valiliklere genelge: Yurtlarda fahiş fiyata müsaade edilmeyecek
Valiliklere genelge: Yurtlarda fahiş fiyata müsaade edilmeyecek
Erdoğan'dan Tarım Kredi'ye talimat: Kar amacıyla çalışmayacaksın
Erdoğan'dan Tarım Kredi'ye talimat: Kar amacıyla çalışmayacaksın
KPSS soruşturması genişletiliyor
KPSS soruşturması genişletiliyor
Naci Ağbal'ın yeni görevi belli oldu
Naci Ağbal'ın yeni görevi belli oldu
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Hatırlatma dozunu sonbahardan önce olun
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Hatırlatma dozunu sonbahardan önce olun
Bankalar kredi için vatandaşın burnundan getiriyor!
Bankalar kredi için vatandaşın burnundan getiriyor!
İlk Karadeniz gazı ne zaman kullanılacak? Bakan Dönmez tarih verdi
İlk Karadeniz gazı ne zaman kullanılacak? Bakan Dönmez tarih verdi
DGS sonuçları açıklandı
DGS sonuçları açıklandı
Tarım Bakanlığı beyin göçüne dur demeli!
Tarım Bakanlığı beyin göçüne dur demeli!
Et ve gıda fiyatlarından sonra Erdoğan'dan yeni talimat
Et ve gıda fiyatlarından sonra Erdoğan'dan yeni talimat
'Savunma Sanayii'ne yurt dışı teşkilatı geliyor
'Savunma Sanayii'ne yurt dışı teşkilatı geliyor
Uşak'ta yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı, 1 kişi öldü, 43 yaralı
Uşak'ta yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı, 1 kişi öldü, 43 yaralı
EYT aralık ayında tamam! Görüşme trafiği hızlandı
EYT aralık ayında tamam! Görüşme trafiği hızlandı
Altınlar yastık altından Merkez'in kasasına
Altınlar yastık altından Merkez'in kasasına
Öğrenciler fahiş kira ödemeyecek: Devlet yurtları yeni döneme hazır
Öğrenciler fahiş kira ödemeyecek: Devlet yurtları yeni döneme hazır
1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Mert, kan kanserine yenik düştü
1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Mert, kan kanserine yenik düştü
4 milyon kamu çalışanının ödemeleri HAVELSAN'a emanet
4 milyon kamu çalışanının ödemeleri HAVELSAN'a emanet
5 il için 'turuncu' 2 il için 'sarı' uyarı
5 il için 'turuncu' 2 il için 'sarı' uyarı
Komiser yardımcısının hayatını kaybettiği lunapark kazasında 1 tutuklama
Komiser yardımcısının hayatını kaybettiği lunapark kazasında 1 tutuklama
İBB çalışanlarının temmuz zammı belli oldu
İBB çalışanlarının temmuz zammı belli oldu
Avukatın aşırı hız cezasına kamu görevi affı
Avukatın aşırı hız cezasına kamu görevi affı
Bakanlıktan Kılıçdaroğlu'na 'bilgileri nasıl temin ettin, açıkla' çağrısı
Bakanlıktan Kılıçdaroğlu'na 'bilgileri nasıl temin ettin, açıkla' çağrısı
Ana sayfaHaberler Eğitim

Yardımcı kaynaklar illere gönderilmeye başlandı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, dün itibarıyla yardımcı kaynakların da tüm illere gönderilmeye başlandığını belirterek, "Dolayısıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlangıcında bir ilk yaşanacak. Sadece ücretsiz ders kitapları öğrencilerin masasında olmayacak, aynı zamanda yardımcı kaynaklar da öğrencilerimizin kullanımına hazır şekilde ücretsiz olarak kendilerine teslim edilecek." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Ağustos 2022 18:21
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Sakarya'ya gelen Bakan Özer, Valiliği ziyaret etti.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Özer, ardından İl Milli Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Özer, Sakarya'daki eğitim durumunu ayrıntılı şekilde ele aldıklarını söyledi.

Bakan Özer, Sakarya'nın çoğu alanda önemli başarılara imza atan bir il olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"İnşallah bu değerlendirmelerimiz kapsamında, yeni yatırımlarla bu başarı seviyesini çok daha yukarılara çekeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığımızın Sakarya ilimize 2022 yılı içindeki güçlendirmeler, yeni okul yapımları, yık yap kapsamındaki yatırımlar 658 milyon liraydı. Bugünkü il değerlendirme toplantısında, Sakarya'ya 658 milyon liralık yatırıma ilave olarak 980 milyon liralık yeni yatırım yapma kararı aldık. Böylece Sakarya'nın eğitim yatırımlarını 1 milyar 638 milyona çıkarmış bulunuyoruz. Bu yatırımların Sakarya'ya hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Bu yatırımların, önemli bir kısmının güçlendirme çalışmalarıyla ilgili olduğunu aktaran Özer, "Biliyorsunuz tüm Türkiye'de, sadece Sakarya'da değil, okullarımızın depremde en güvenli ortamlar olması için hem güçlendirme çalışmaları yapıyoruz hızlı bir şekilde hem de yıkılması gereken okulları yıkıp hızlı bir şekilde yerine yeni okulları inşa ediyoruz. Bu kapsamda inşallah, Sakarya'da 101 okulla başlamışız güçlendirmeye, 2022 yılı sonunda güçlendirme yapılacak hiçbir okul kalmayacak. Bu süreci tamamlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Özer, Sakarya'nın ihtiyaçlarının giderilmesi için 7 ilkokul ve 5 yeni ortaokul yapma kararı aldıklarını belirterek, tüm illerde doğal gaz dönüşümü yapılmayan hiçbir okul bırakmamak istediklerini, 2022-2023 eğitim öğretim yılına tüm dönüşümler tamamlanmış olarak başlangıç yapmak istediklerini vurguladı.

Sakarya'nın bu bağlamda çok başarılı şekilde bu süreçleri yönettiğine dikkati çeken Özer, Sakarya'da şu an itibarıyla doğal gaza erişim olup ve dönüşümü yapılmayan hiçbir okulun kalmadığını dile getirdi.

- "Çocuklarımızı bulundukları her noktada okul öncesi eğitime eriştirmek istiyoruz"

Özer, Bakanlığın en büyük önceliklerinden birinin okul öncesi eğitime erişimi artırmak olduğunu dile getirerek, Türkiye'nin son 20 yılda ilkokul, ortaokul, lise ve yüksek öğretimde okullaşma oranlarında büyük bir sıçrama yakaladığını anlattı.

Aynı sıçramayı, okul öncesi eğitimde de tüm Türkiye'ye yaygınlaştırmak istediklerinin altını çizen Özer, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni anasınıfını yapıp, tüm çocuklarımızı ücretsiz şekilde bulundukları her noktada okul öncesi eğitime eriştirmek istiyoruz. Bu kapsamda 1050 yeni anaokulunu, 10 bin de yeni anasınıfını hizmete aldık. 3 bin hedefine ulaşmak için diğer yatırımlarımız da yatırım planı içerisine dahil edildi, gerekli bütçelendirme çalışmaları yapıldı. İnşallah söz verdiğimiz gibi 2022 yılında bu hedefimizi de tamamlayıp, Türkiye eğitim sisteminde gerçekten eğitimde fırsat eşitliği için çok kritik bir eşiği aşmış olacağız."

Özer, bu kapsamda Sakarya'da ihtiyaç olan tüm bölgelerde 21 bağımsız anaokulu yapma kararı aldıklarını belirterek, 6 Ağustos'ta başlatılan okul öncesi eğitim seferberliğinde kentin çok iyi noktalara geldiğini ifade etti.

Sakarya'da 5 yaşlarındaki okullaşma oranının yüzde 97'ye ulaştığını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özer, "Türkiye ortalaması şu an yüzde 93 iken Sakarya bunun çok üzerinde performans göstermiş. İnşallah 21 yeni anaokuluyla sadece 5 yaşta yüzde 100 hedefine ulaşmakta kalmayacağız, 4 ve 3 yaşlarındaki okullaşma oranlarımızı da hızlı şekilde arttıracağız." dedi.

KAPAT [X]

- "Eğitim yılının hazırlıklarını çok erken başlattık"

Özer, eğitim yılının hazırlıklarını çok erken başlattıklarına ve okulların tüm ihtiyaçlarını karşılamak için sahada olduklarına değinerek, şunları söyledi:

"Bu kapsamda Sakarya'ya 80 milyon liralık büyük onarım, diğer taraftan 2022-2023 eğitim öğretim yılında temizlik, kırtasiye, küçük onarım masraflarını karşılamak için de 50 milyon liralık yatırımı kazandırdık. İnşallah yeni eğitim öğretim yılına tüm eksiklikler giderilerek öğrencilerimiz için yepyeni okullarda, öğretmenlerimizin çok daha iyi çalışma koşullarının olduğu ortamlarda, velilerimizin gönül rahatlığıyla çocuklarını bırakacakları okullarla başlangıç yapacağız."

Her sene olduğu gibi yeni yılda da ücretsiz ders kitaplarını tüm illere ulaştırdıklarını dile getiren Özer, "Dün itibarıyla yardımcı kaynaklar da tüm illerimize gönderilmeye başlandı. Dolayısıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlangıcında bir ilk yaşanacak. Sadece ücretsiz ders kitapları öğrencilerin masasında olmayacak, aynı zamanda yardımcı kaynaklar da öğrencilerimizin kullanımına hazır şekilde ücretsiz olarak kendilerine teslim edilecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Özer, ildeki eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Toplantıya, Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Recep Uncuoğlu ve Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, bakan yardımcıları ve kurum müdürleri katıldı.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Sakarya'da tarım alanını seçen öğrencilere belediye burs verecek
Sakarya'da tarım alanını seçen öğrencilere belediye burs verecek
MEB eğitimler bittikten sonra örnek soru kitapçığı yayınlayacak
MEB eğitimler bittikten sonra örnek soru kitapçığı yayınlayacak
Bakan Özer: İstenilen her köyde ilkokul açılabilecek
Bakan Özer: İstenilen her köyde ilkokul açılabilecek
2022 ALES/2 giriş belgeleri erişime açıldı
2022 ALES/2 giriş belgeleri erişime açıldı
DGS sonuçları açıklandı
DGS sonuçları açıklandı
MEB ile TOBB arasında Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokolü imzalandı
MEB ile TOBB arasında Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokolü imzalandı

Bu Habere Tepkiniz

Danıştay 'suç uydurmayı' mobbing saydı

Danıştay 'suç uydurmayı' mobbing saydı

Danıştay 1. Dairesi, Üniversitede Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı olarak görev yapan şikayetçiye uygulanan sistematik davranışlar dolayısıyla Rektör hakkında kamu davası açılması gerektiği hususunda yeterli şüphe oluştuğu anlaşıldığı, atılı suçlardan şüphelinin men-i muhakemesine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Yetkili Kurulu kararını bozdu.
Memur emekli olduğunda emekli aylığını ve emekli ikramiyesini ne zaman alır?

Memur emekli olduğunda emekli aylığını ve emekli ikramiyesini ne zaman alır?

Memurlar, emekli olduklarında ilk 14 gün kıst ödeme takip eden ay ise tam olarak emekli aylıkları peşin ödenir, emekli ikramiyesi ödemesi emekli aylığı ile ödenmesi zorunluluğu olmaz, emekli aylığından daha önce de ödenir.
Bereketi içinde,

Bereketi içinde,

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=genelbagis
Araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı arandı!

Araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı arandı!

Dumlupınar Üniversitesi mevzuata aykırı olarak araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı aradı!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Boğaziçi Üniversitesinin sözleşmeli personel alımına bazı öneriler!

Boğaziçi Üniversitesinin sözleşmeli personel alımına bazı öneriler!

Boğaziçi Üniversitesi tarafından ilan edilen 219 sözleşmeli personel alımına bazı önerilerimiz var.
Emekli ikramiyesi ne zaman ödenir? Doğum borçlanmasından hizmet nasıl kazanılır?

Emekli ikramiyesi ne zaman ödenir? Doğum borçlanmasından hizmet nasıl kazanılır?

Memurların emekli ikramiyesi emekli olma zamanında ödenir, doğum borçlanması yapılacak süreler ise çalışılmayan, yani ücretsiz izinde geçen süreleri kapsar.
HAGB kararı alan KHK'lılar Danıştay'da kazanamıyor

HAGB kararı alan KHK'lılar Danıştay'da kazanamıyor

Danıştay 5. Dairesinin 2022 kararları tamamen KHK ile atılanların açtıkları davalara dair. Temmuz sonu itibariyle yaklaşık 2396 adet karar yayımlandı.
Araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı arandı!

Araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı arandı!

Dumlupınar Üniversitesi mevzuata aykırı olarak araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı aradı!
MEB Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesine açılan 5 dava sonuçlandı

MEB Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesine açılan 5 dava sonuçlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının ''Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi'' konulu kararının ve bu kararın eki olan ''Haftalık Ders Çizelgesi'' tablolarının çeşitli kısımlarının iptali için açılan davada Daireler tarafından verilen red kararları İDDK tarafından onandı.
Uzman öğretmenlikte mesele sınav değil sistemin kendisidir

Uzman öğretmenlikte mesele sınav değil sistemin kendisidir

Uzman öğretmenlikte mesele sınav değil sistemin kendisidir.
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 İşçi Alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 İşçi Alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) aracılığı ile Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere ek listede dağılımı gösterilen temizlik görevlisi meslek kolunda 767 sürekli işçi, 144 engelli sürekli işçi ve 106 eski hükümlü olmak üzere toplam 1017 sürekli işçi alımı yapılacaktır. Son başvuru tarihi 12 ağustos 2022
MasterChef Türkiye 37.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 37.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 37.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 11 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
Evcen evi terk etti!

Evcen evi terk etti!

Herkesin imrendiği büyük aşk bitiyor iddiası! Hamile Fahriye Evcen evi terk edince evliliğin iplerinin koptuğu söylendi, Burak Özçivit'ten açıklama gecikmedi