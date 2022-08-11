Bakan Nebati: Benzinin 22 liraya düşmesi neden manşetlerde yok?

Deterjan Pazarı firmasının sahibi ve 7 yöneticisi gözaltında
Deterjan Pazarı firmasının sahibi ve 7 yöneticisi gözaltında
Valiliklere genelge: Yurtlarda fahiş fiyata müsaade edilmeyecek
Valiliklere genelge: Yurtlarda fahiş fiyata müsaade edilmeyecek
Erdoğan'dan Tarım Kredi'ye talimat: Kar amacıyla çalışmayacaksın
Erdoğan'dan Tarım Kredi'ye talimat: Kar amacıyla çalışmayacaksın
KPSS soruşturması genişletiliyor
KPSS soruşturması genişletiliyor
Naci Ağbal'ın yeni görevi belli oldu
Naci Ağbal'ın yeni görevi belli oldu
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Hatırlatma dozunu sonbahardan önce olun
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Hatırlatma dozunu sonbahardan önce olun
Bankalar kredi için vatandaşın burnundan getiriyor!
Bankalar kredi için vatandaşın burnundan getiriyor!
İlk Karadeniz gazı ne zaman kullanılacak? Bakan Dönmez tarih verdi
İlk Karadeniz gazı ne zaman kullanılacak? Bakan Dönmez tarih verdi
DGS sonuçları açıklandı
DGS sonuçları açıklandı
Tarım Bakanlığı beyin göçüne dur demeli!
Tarım Bakanlığı beyin göçüne dur demeli!
Et ve gıda fiyatlarından sonra Erdoğan'dan yeni talimat
Et ve gıda fiyatlarından sonra Erdoğan'dan yeni talimat
'Savunma Sanayii'ne yurt dışı teşkilatı geliyor
'Savunma Sanayii'ne yurt dışı teşkilatı geliyor
Uşak'ta yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı, 1 kişi öldü, 43 yaralı
Uşak'ta yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı, 1 kişi öldü, 43 yaralı
EYT aralık ayında tamam! Görüşme trafiği hızlandı
EYT aralık ayında tamam! Görüşme trafiği hızlandı
Altınlar yastık altından Merkez'in kasasına
Altınlar yastık altından Merkez'in kasasına
Öğrenciler fahiş kira ödemeyecek: Devlet yurtları yeni döneme hazır
Öğrenciler fahiş kira ödemeyecek: Devlet yurtları yeni döneme hazır
1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Mert, kan kanserine yenik düştü
1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Mert, kan kanserine yenik düştü
4 milyon kamu çalışanının ödemeleri HAVELSAN'a emanet
4 milyon kamu çalışanının ödemeleri HAVELSAN'a emanet
5 il için 'turuncu' 2 il için 'sarı' uyarı
5 il için 'turuncu' 2 il için 'sarı' uyarı
Komiser yardımcısının hayatını kaybettiği lunapark kazasında 1 tutuklama
Komiser yardımcısının hayatını kaybettiği lunapark kazasında 1 tutuklama
İBB çalışanlarının temmuz zammı belli oldu
İBB çalışanlarının temmuz zammı belli oldu
Avukatın aşırı hız cezasına kamu görevi affı
Avukatın aşırı hız cezasına kamu görevi affı
Bakanlıktan Kılıçdaroğlu'na 'bilgileri nasıl temin ettin, açıkla' çağrısı
Bakanlıktan Kılıçdaroğlu'na 'bilgileri nasıl temin ettin, açıkla' çağrısı
Türkiye çip üretmeye hazırlanıyor: Ankara'da yer ayrıldı
Türkiye çip üretmeye hazırlanıyor: Ankara'da yer ayrıldı
Hastane yönetimi ile doktorlar arasında 'covidli hasta' tartışması
Hastane yönetimi ile doktorlar arasında 'covidli hasta' tartışması
Bakan Nebati: Attığımız adımlar enflasyonla mücadeleye katkı sağlıyor
Bakan Nebati: Attığımız adımlar enflasyonla mücadeleye katkı sağlıyor
Bakanlık, Hilal Belediye Başkanı'na resen inceleme başlattı
Bakanlık, Hilal Belediye Başkanı'na resen inceleme başlattı
Motorine 81 kuruş zam geldi
Motorine 81 kuruş zam geldi
Temmuz'da en yüksek ve en düşük sıcaklık buralarda ölçüldü
Temmuz'da en yüksek ve en düşük sıcaklık buralarda ölçüldü
Balık avlarken çaya düşen HSK Şube Müdürü hayatını kaybetti
Balık avlarken çaya düşen HSK Şube Müdürü hayatını kaybetti
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Nebati: Benzinin 22 liraya düşmesi neden manşetlerde yok?

9-10 aylık süreçte 7 TL seviyesinden 30 TL seviyesine dayanan akaryakıt fiyatlarında son dönemde yaşanan indirimlerden bahseden Bakan Nebati, zamların manşete çıkarken indirimlerin çıkmadığını söyleyerek sitem etti. Nebati, "Motorin 22 liraya indi manşetlerde yok. Benzin 22 liraya düştü altyazı geçiyor" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Ağustos 2022 13:48
Yazdır
Bakan Nebati: Benzinin 22 liraya düşmesi neden manşetlerde yok?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca hayata geçirilen "Yüz Yüze 100 Gün" projesi kapsamında Ümraniye'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vakıf ve dernek başkanları, iş insanları ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.

Programın açılışında katılımcılara hitap eden Nebati, dünya ekonomisinin, Kovid-19 nedeniyle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en derin durgunluk dönemini yaşadığını belirterek, Çin'in uyguladığı sıkı tedbirlerin, arz-talep uyumsuzluklarının, tedarik zincirlerindeki aksamaların, Rusya-Ukrayna savaşının küresel ekonomide yol açtığı olumsuzluklardan bahsetti.

Söz konusu olumsuz gelişmelerin emtia ve enerji fiyatlarında yol açtığı yükselişlere değinen Nebati, petrolün varilinde ve doğal gazda yaşanan artışın ekonomilere yönelik olumsuz etkisini anlattı.

'Cari açığımızın temel sebebi enerji maliyetleri'

"Enflasyonu kararlılıkla biz yeneceğiz" diyen Bakan Nebati,

"Salgının en şiddetli dönemine kıyasla yaklaşık 5,5 milyon kişilik bir istihdam artışı kaydederek 2022 Haziran itibarıyla toplam istihdamımız 30,9 milyona ulaşmış durumda. Sadece bu yılın ilk yarısında savaşa, dünya ekonomisinin durumuna, enerji ve emtia fiyatlarındaki yükselişe rağmen çarklarını döndüren ve büyüten Türkiye'nin istihdam artışı 862 bin kişi olmuştur. Salgın sürecinde yüzde 14,1'e kadar yükselen işsizlik oranı haziran ayı itibarıyla yüzde 10,3 ile salgın öncesi seviyenin de altına gerilemiştir"

dedi.

Nebati, "Enerji hariç 12 aylık birikimli cari işlemler mayıs itibarıyla 34,6 milyar dolar fazla vermiştir. Yani bizim cari açığımızın temel sebebi enerji maliyetlerimizdir." diye konuştu.

Akaryakıt zamlarının gazete manşetlerinde yer aldığını belirten Nebati, indirimlere ise yer verilmediğini söyledi:

"Son iki ayda dünyada petrol fiyatları yükselirken ana haberlerin manşetleriydi. Benzine, motorine zam sabah akşam manşetti. Dünyadaki fiyatlar arttı. OECD içinde akaryakıttan en az vergi alan ülkeyiz. Biz yüzde 24'lerde vergi alıyoruz. Pompa çıkış fiyatlarında hemen her akşam haber alıyoruz. Motorin 22 liraya indi manşetlerde yok. Benzin 22 liraya düştü altyazı geçiyor. Sorunlara büyüteçle bakmak, karamsarlık yapmak. Hakkı teslim edin, bu kadar. Petrol umut ediyorum daha da aşağı iner."

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
CHP'den 'seçmen listeleri' açıklaması
CHP'den 'seçmen listeleri' açıklaması
AK Partili Yavuz'dan Kılıçdaroğlu'nun seçmen listeleri ile ilgili sözlerine tepki
AK Partili Yavuz'dan Kılıçdaroğlu'nun seçmen listeleri ile ilgili sözlerine tepki
İBB Başkanı İmamoğlu kentte etkili olması beklenen yağışla ilgili açıklama yaptı
İBB Başkanı İmamoğlu kentte etkili olması beklenen yağışla ilgili açıklama yaptı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kaza yapan motosikletliye yardım etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kaza yapan motosikletliye yardım etti
'Gururla ifade etmek isterim ki devletin kısa yolu 'türkiye.gov.tr'
'Gururla ifade etmek isterim ki devletin kısa yolu 'türkiye.gov.tr'
Hacı Bektaş Veli Türbesi ziyarete açılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımı bekleniyor
Hacı Bektaş Veli Türbesi ziyarete açılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımı bekleniyor

Bu Habere Tepkiniz

Danıştay 'suç uydurmayı' mobbing saydı

Danıştay 'suç uydurmayı' mobbing saydı

Danıştay 1. Dairesi, Üniversitede Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı olarak görev yapan şikayetçiye uygulanan sistematik davranışlar dolayısıyla Rektör hakkında kamu davası açılması gerektiği hususunda yeterli şüphe oluştuğu anlaşıldığı, atılı suçlardan şüphelinin men-i muhakemesine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Yetkili Kurulu kararını bozdu.
Memur emekli olduğunda emekli aylığını ve emekli ikramiyesini ne zaman alır?

Memur emekli olduğunda emekli aylığını ve emekli ikramiyesini ne zaman alır?

Memurlar, emekli olduklarında ilk 14 gün kıst ödeme takip eden ay ise tam olarak emekli aylıkları peşin ödenir, emekli ikramiyesi ödemesi emekli aylığı ile ödenmesi zorunluluğu olmaz, emekli aylığından daha önce de ödenir.
Bereketi içinde,

Bereketi içinde,

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=genelbagis
Araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı arandı!

Araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı arandı!

Dumlupınar Üniversitesi mevzuata aykırı olarak araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı aradı!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Boğaziçi Üniversitesinin sözleşmeli personel alımına bazı öneriler!

Boğaziçi Üniversitesinin sözleşmeli personel alımına bazı öneriler!

Boğaziçi Üniversitesi tarafından ilan edilen 219 sözleşmeli personel alımına bazı önerilerimiz var.
Emekli ikramiyesi ne zaman ödenir? Doğum borçlanmasından hizmet nasıl kazanılır?

Emekli ikramiyesi ne zaman ödenir? Doğum borçlanmasından hizmet nasıl kazanılır?

Memurların emekli ikramiyesi emekli olma zamanında ödenir, doğum borçlanması yapılacak süreler ise çalışılmayan, yani ücretsiz izinde geçen süreleri kapsar.
HAGB kararı alan KHK'lılar Danıştay'da kazanamıyor

HAGB kararı alan KHK'lılar Danıştay'da kazanamıyor

Danıştay 5. Dairesinin 2022 kararları tamamen KHK ile atılanların açtıkları davalara dair. Temmuz sonu itibariyle yaklaşık 2396 adet karar yayımlandı.
Araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı arandı!

Araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı arandı!

Dumlupınar Üniversitesi mevzuata aykırı olarak araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı aradı!
MEB Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesine açılan 5 dava sonuçlandı

MEB Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesine açılan 5 dava sonuçlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının ''Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi'' konulu kararının ve bu kararın eki olan ''Haftalık Ders Çizelgesi'' tablolarının çeşitli kısımlarının iptali için açılan davada Daireler tarafından verilen red kararları İDDK tarafından onandı.
Uzman öğretmenlikte mesele sınav değil sistemin kendisidir

Uzman öğretmenlikte mesele sınav değil sistemin kendisidir

Uzman öğretmenlikte mesele sınav değil sistemin kendisidir.
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 İşçi Alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 İşçi Alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) aracılığı ile Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere ek listede dağılımı gösterilen temizlik görevlisi meslek kolunda 767 sürekli işçi, 144 engelli sürekli işçi ve 106 eski hükümlü olmak üzere toplam 1017 sürekli işçi alımı yapılacaktır. Son başvuru tarihi 12 ağustos 2022
MasterChef Türkiye 37.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 37.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 37.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 11 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
Evcen evi terk etti!

Evcen evi terk etti!

Herkesin imrendiği büyük aşk bitiyor iddiası! Hamile Fahriye Evcen evi terk edince evliliğin iplerinin koptuğu söylendi, Burak Özçivit'ten açıklama gecikmedi