İBB Başkanı İmamoğlu kentte etkili olması beklenen yağışla ilgili açıklama yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte beklenen yağışın şehrin doğusuna kaydığını belirterek, "Kocaeli ve Sakarya hattında daha etkili olacağı öngörüsü var. Saat 15.00'e kadar İstanbul da bu ihtimalin kapsamında ama daha çok doğu ilçelerimizde, yani Şile, Pendik, Kartal, Tuzla hattında daha etkili olacağı öngörülüyor." dedi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olması beklenen yağışla ilgili Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) açıklamalarda bulunan İmamoğlu, yağışın tahmin edilen ölçüde etkili olmadığını ancak sürecin devam ettiğini kaydetti.

Bu konuda hem AFAD'ın hem AKOM'un yağış uyarısı yaptığını, hafta başından beri teyakkuzda olduklarını, süreçle ilgili tedbirlerini rutinin dışına çıkartarak artırdıklarını dile getiren İmamoğlu, 4 bin 625 personelin, 1831 araç ve ekipmanla sahada sağanak nedeniyle vatandaşların yaşayabileceği zorluklara karşı hazırlıklarını yaptığını ifade etti.

Yağışın dün itibarıyla Arnavutköy, Eyüpsultan, Başakşehir ilçelerinde başladığını, ilerleyen saatlerde Çatalca, Silivri, Esenyurt, Beylikdüzü ve Avcılar bölgelerinde etkili olduğunu aktaran İmamoğlu, yağışta kayda değer ve insanları mağdur edecek büyük oranda bir aksilik yaşanmadığını söyledi.

İmamoğlu, sabah saatlerinde boğaz hattında beklenen yoğun yağışın ise henüz gerçekleşmediğini belirterek, "Meteoroloji uzmanı arkadaşlarımızın burada bize aktardıkları bilgiler ışığında, yağmur İstanbul'un doğusuna doğru kaymış durumda ve şu an itibarıyla Kocaeli ve Sakarya hattında daha etkili olacağı öngörüsü var. Saat 15.00'e kadar İstanbul da bu ihtimalin kapsamında ama daha çok doğu ilçelerimizde, yani Şile, Pendik, Kartal, Tuzla hattında daha etkili olacağı öngörülüyor." bilgisini paylaştı.

Saha, kontrol ve yönetim ekiplerinin koordineli bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini dile getiren İmamoğlu, afet süreçlerinde geçmişten kalan bazı ihmallerin İstanbul'u sıkıntıya sokabildiğini, 2,5 yıla yakındır kentin altyapıyla ilgili sorunlarının ciddi bir kısmını çözdüklerini kaydetti.

İmamoğlu, "Ancak sağanak yağışların, anlık düşüşlerin olduğu noktalarda yaptığınız yatırım ya da oradaki altyapının dahi iyi olması buna tam yeterli olamayabiliyor." ifadesini kullandı.

- "Bazı atıkların kanallara bırakıldığını tespit ediyoruz, cezalar yazıyoruz"

İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'da yağmur kanalları, mazgallar ya da kontrol kuleleri diye tarif ettikleri altyapıyla ilgili milyonlarca kontrol hattı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle bazı atıkların bu kanallara bırakıldığını tespit ediyoruz, cezalar yazıyoruz. Bu cezalar birkaç türlü de olabiliyor. Bu tür tehditleri taşıdığı için de daha üst seviyede cezalara bunu taşıyabiliyoruz. Ancak cezayla bunu gidermek mümkün değil. Bu duyarlılığa bütün kurum, kuruluş ve şahısları, vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuları hassasiyetle bize ihbar etmelerini diliyorum. Örneğin; beton mikserlerini yıkayarak, kendi betonunu bir mazgala bırakması bir ilçe belediyesinin kanalını tıkayabiliyor ve onun yetki sınırları içerisinde olan bir alanı su basabiliyor. Bu beton mikseri meselesi, bir basit mesele gibi gözüküyor ama bedeli çok ağır olabiliyor. Arka planda bir evi su basabiliyor. Bunun gibi çevreye zarar verici atıkları, hiç kimsenin bu tür yağmur kanallarına bırakmamasını, özenle davranmasını bütün vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum."

İmamoğlu, dün İstanbul'un batısındaki yağışların az da olsa barajlara katkı sağlayacağını belirterek, kentin doğusuna kayan yağışın hiçbir hasar ve sele neden olmadan şehri terk etmesi temennisinde bulundu.

Açıklamada İmamoğlu'na, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve İBB'nin tüm daire başkanlıkları ve birimlerinin yetkilileri eşlik etti.