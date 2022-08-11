2022 ALES/2 giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM internet sitesinden ALES giriş belgelerini yayımladı
ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
DUYURU
(11 Ağustos 2022)
2022-ALES/2 Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 11 Ağustos 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-ALES/2 sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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