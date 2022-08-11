'İhracata yönelik devlet yardımlarını yeniden kurguluyoruz'

Deterjan Pazarı firmasının sahibi ve 7 yöneticisi gözaltında
Deterjan Pazarı firmasının sahibi ve 7 yöneticisi gözaltında
Valiliklere genelge: Yurtlarda fahiş fiyata müsaade edilmeyecek
Valiliklere genelge: Yurtlarda fahiş fiyata müsaade edilmeyecek
Erdoğan'dan Tarım Kredi'ye talimat: Kar amacıyla çalışmayacaksın
Erdoğan'dan Tarım Kredi'ye talimat: Kar amacıyla çalışmayacaksın
KPSS soruşturması genişletiliyor
KPSS soruşturması genişletiliyor
Naci Ağbal'ın yeni görevi belli oldu
Naci Ağbal'ın yeni görevi belli oldu
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Hatırlatma dozunu sonbahardan önce olun
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Hatırlatma dozunu sonbahardan önce olun
Bankalar kredi için vatandaşın burnundan getiriyor!
Bankalar kredi için vatandaşın burnundan getiriyor!
İlk Karadeniz gazı ne zaman kullanılacak? Bakan Dönmez tarih verdi
İlk Karadeniz gazı ne zaman kullanılacak? Bakan Dönmez tarih verdi
DGS sonuçları açıklandı
DGS sonuçları açıklandı
Tarım Bakanlığı beyin göçüne dur demeli!
Tarım Bakanlığı beyin göçüne dur demeli!
Et ve gıda fiyatlarından sonra Erdoğan'dan yeni talimat
Et ve gıda fiyatlarından sonra Erdoğan'dan yeni talimat
'Savunma Sanayii'ne yurt dışı teşkilatı geliyor
'Savunma Sanayii'ne yurt dışı teşkilatı geliyor
Uşak'ta yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı, 1 kişi öldü, 43 yaralı
Uşak'ta yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı, 1 kişi öldü, 43 yaralı
EYT aralık ayında tamam! Görüşme trafiği hızlandı
EYT aralık ayında tamam! Görüşme trafiği hızlandı
Altınlar yastık altından Merkez'in kasasına
Altınlar yastık altından Merkez'in kasasına
Öğrenciler fahiş kira ödemeyecek: Devlet yurtları yeni döneme hazır
Öğrenciler fahiş kira ödemeyecek: Devlet yurtları yeni döneme hazır
1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Mert, kan kanserine yenik düştü
1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Mert, kan kanserine yenik düştü
4 milyon kamu çalışanının ödemeleri HAVELSAN'a emanet
4 milyon kamu çalışanının ödemeleri HAVELSAN'a emanet
5 il için 'turuncu' 2 il için 'sarı' uyarı
5 il için 'turuncu' 2 il için 'sarı' uyarı
Komiser yardımcısının hayatını kaybettiği lunapark kazasında 1 tutuklama
Komiser yardımcısının hayatını kaybettiği lunapark kazasında 1 tutuklama
İBB çalışanlarının temmuz zammı belli oldu
İBB çalışanlarının temmuz zammı belli oldu
Avukatın aşırı hız cezasına kamu görevi affı
Avukatın aşırı hız cezasına kamu görevi affı
Bakanlıktan Kılıçdaroğlu'na 'bilgileri nasıl temin ettin, açıkla' çağrısı
Bakanlıktan Kılıçdaroğlu'na 'bilgileri nasıl temin ettin, açıkla' çağrısı
Türkiye çip üretmeye hazırlanıyor: Ankara'da yer ayrıldı
Türkiye çip üretmeye hazırlanıyor: Ankara'da yer ayrıldı
Hastane yönetimi ile doktorlar arasında 'covidli hasta' tartışması
Hastane yönetimi ile doktorlar arasında 'covidli hasta' tartışması
Bakan Nebati: Attığımız adımlar enflasyonla mücadeleye katkı sağlıyor
Bakan Nebati: Attığımız adımlar enflasyonla mücadeleye katkı sağlıyor
Bakanlık, Hilal Belediye Başkanı'na resen inceleme başlattı
Bakanlık, Hilal Belediye Başkanı'na resen inceleme başlattı
Motorine 81 kuruş zam geldi
Motorine 81 kuruş zam geldi
Temmuz'da en yüksek ve en düşük sıcaklık buralarda ölçüldü
Temmuz'da en yüksek ve en düşük sıcaklık buralarda ölçüldü
Balık avlarken çaya düşen HSK Şube Müdürü hayatını kaybetti
Balık avlarken çaya düşen HSK Şube Müdürü hayatını kaybetti
Ana sayfaHaberler Ekonomi

'İhracata yönelik devlet yardımlarını yeniden kurguluyoruz'

"Büyükelçilerimizi, temel ekonomik gösterge ve hedeflerin nihayete ermesine en büyük desteği verecek yol arkadaşlarımız olarak görüyoruz. Bu yılki 250 milyar dolarlık ihracat hedefine sizlerin de katkısıyla ulaşmak istiyoruz"- "İhracata yönelik devlet yardımlarını yeniden kurguluyor, ihracatçı firmalarımızın finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve lojistik imkanlarının geliştirilmesine öncelik veriyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Ağustos 2022 14:55
Yazdır
'İhracata yönelik devlet yardımlarını yeniden kurguluyoruz'

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, büyükelçileri, temel ekonomik gösterge ve hedeflerin nihayete ermesine en büyük desteği verecek yol arkadaşları olarak gördüklerini belirterek, "Bu yılki 250 milyar dolarlık ihracat hedefine sizlerin de katkısıyla ulaşmak istiyoruz." dedi.

Muş, 13. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ev sahipliğinde Sheraton Hotel'de gerçekleştirilen "İş Dünyası İle Öğle Yemeği" etkinliğine katılarak bir konuşma yaptı.

Önce Kovid-19 salgını, ardından Rusya-Ukrayna Savaşı ile sınanan dünya ekonomisinin, lojistik, tedarik zincirleri, ham madde, gıda, enerji ve küresel enflasyon alanlarında derinleşen sorunlarla karşı karşıya kaldığını dile getiren Muş, başta gelişme yolundaki ülkeler olmak üzere tüm ülkelerin bu süreçte zorlu bir sınav verdiğini söyledi.

Muş, küresel büyüme hızındaki düşüş beklentilerine işaret ederken, küresel ticaret hacmine ilişkin büyüme beklentisinin de düştüğünü ifade etti.

- "Tüm politika araçlarını seferber ettik"

ABD'de tüketici fiyatlarının yüzde 9,1 yıllık artış oranıyla son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını belirten Muş, avronun da ABD doları karşısında 20 yıl sonra ilk defa daha değersiz hale geldiğine dikkati çekti. Muş, petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki seyir, Rusya'nın Avrupa'ya gaz akışını durdurması ve yüksek enflasyon beklentileri ile küresel ekonomik büyüme üzerindeki riskin devam ettiğine, küresel resesyon tahminlerinin güçlendiğine dikkati çekti. Muş, bu şartlar altında Ticaret Bakanlığı olarak ellerindeki tüm politika araçlarını ülke ekonomisini kalkındırma hedefi doğrultusunda seferber ettiklerini vurgulayarak, "Büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki tüm zorlu koşullara rağmen, sizlerin de desteğiyle olumlu sonuçlar alıyoruz. İhracatta ve ekonomik büyümede güçlü performansımızı sürdürmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Bakan Muş, ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüme kaydeden ülke ekonomisinin, 2022 yılında da güçlü büyüme trendini sürdürdüğünü gördüklerini söyledi.

Ocak-temmuz döneminde ihracatın yüzde 19,1 artarak 144,4 milyar dolar olduğunu bildiren Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı dönemde dış ticaret hacmimiz ise yüzde 31 artarak 350,8 milyar dolara yükselmiştir. Her fırsatta söylediğimiz gibi ihracat, en önemli hedeflerimizden birisi ve Türkiye ekonomisinde büyümenin lokomotifidir. Bugün ihracat yapmayan ilimiz, ihracat yapmadığımız ülke bulunmuyor. Sayısı ve niteliği sürekli artan ihraç ürünlerimiz ile geleneksel pazarlarımızda yerimizi sağlamlaştırırken yeni pazarlardaki potansiyelden azami pay alma yönünde çaba içindeyiz."

Muş, Bakanlık olarak ihracatçıların uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmak için tüm imkanları devreye aldıklarını belirtirken, bu kapsamda uzak coğrafyalar için yeni bir strateji açıkladıklarını anımsattı. "Uzak Ülkeler Stratejisi" ile ihraç ürünlerini dünyanın en uzak noktalarına ulaştırmayı ve Türkiye markasının bilinirliğini artırmayı hedeflediklerini anlatan Muş, "Bu anlayışla, ülkemize 2 bin 500 kilometreden uzak mesafede bulunan ve ithalatından aldığımız payın yüzde 1'in altında olduğu 18 ülke, bir anlamda ticaret rotamızın yöneleceği yeni hedef pazarlar olacaktır. Strateji kapsamında, üzerinde çalışacağımız sonuç odaklı eylemleri hayata geçirirken elbette en önemli paydaşlarımız sizler, siz değerli hariciye teşkilatımız olacaktır." dedi.

- "e-İhracatın payı artacak"

Bakanlık olarak ellerindeki politika araçlarını değişen şartlara göre güncellediklerini söyleyen Muş, şunları ifade etti:

"İhracata yönelik devlet yardımlarını bu anlayışla yeniden kurguluyor, ihracatçı firmalarımızın finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve lojistik imkanlarının geliştirilmesine öncelik veriyoruz. 'Turquality' başta olmak üzere destek programlarımızdan yararlanan şirketlere yönelik bazı iyileştirmeler öngörüyor, sistemin daha sade ve işlevsel olmasını hedefliyoruz. 2021 yılında genel ihracatımızdan yüzde 1,3 pay almış olan e-ihracatın, yeni destek mekanizmaları ve eylem planları ile 2025 yılı itibarıyla genel ihracat içindeki payının en az yüzde 3-5 aralığına ulaşmasını, 2030 yılına gelindiğinde ise yüzde 10'luk paya erişmesini hedefliyoruz."

Muş, Türkiye'nin küresel ticaretin önemli bir bileşeni olan hizmet ticaretinde net ihracatçı pozisyonunda olduğuna dikkati çekerken, "2002 yılında 14 milyar dolar olan hizmet ihracatımız, pandemi kaynaklı olumsuz koşullara rağmen 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 64 artış kaydederek 58 milyar dolar düzeyine ulaşmıştır. Bakanlık olarak bu gelişmeye ilk katkıyı hizmet sektörlerine yönelik destek programlarımızı güncelleyerek verdik. Ulusal ve uluslararası gelişmeleri de dikkate alarak kapsamlı, yenilikçi ve esnek bir Hizmet İhracatı Destek Program Paketi oluşturduk. Hizmet sektörleri içinde güçlü ve rekabetçi sektörlerimizden inşaat sektörü, büyüme, istihdam ve yurt dışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında mal ve hizmet ihracatımıza katkılarıyla dikkat çekiyor." diye konuştu.

KAPAT [X]

- "Her şeye rağmen inancımızı koruyoruz"

Büyükelçileri, temel ekonomik gösterge ve hedeflerin nihayete erimesine en büyük desteği verecek yol arkadaşları olarak gördüklerini belirten Muş, ne zaman bir ülkede bir sorun olsa hariciye teşkilatı ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun süreci yakından takip ettiğini söyledi. Muş, büyükelçilerle yakalanan sinerji, koordinasyon ve verimliliğin kendileri için memnuniyet verici olduğunu vurgulayarak, "Bu yılki 250 milyar dolarlık ihracat hedefine sizlerin de katkısıyla ulaşmak istiyoruz. Yılın ikinci yarısında gözlemlediğimiz dünya ekonomisindeki yavaşlamanın bizim rakamlarımıza da yavaş yavaş yansımaya başladığını görüyoruz. Biz her şeye rağmen 250 milyar dolarlık hedefin gerçekleşebileceğine inancımızı koruyoruz." dedi.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Merkez Bankası rezervleri 108,6 milyar dolar oldu
Merkez Bankası rezervleri 108,6 milyar dolar oldu
Erdoğan'dan Tarım Kredi'ye talimat: Kar amacıyla çalışmayacaksın
Erdoğan'dan Tarım Kredi'ye talimat: Kar amacıyla çalışmayacaksın
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 6 trilyon 516 milyar lira oldu
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 6 trilyon 516 milyar lira oldu
'Avrupa havalimanlarında kaos, Türkiye havalimanlarında konfor var'
'Avrupa havalimanlarında kaos, Türkiye havalimanlarında konfor var'
Naci Ağbal'ın yeni görevi belli oldu
Naci Ağbal'ın yeni görevi belli oldu
'Kamu bankaları promosyon ödeme tutarlarını yeniden gözden geçirmeli'
'Kamu bankaları promosyon ödeme tutarlarını yeniden gözden geçirmeli'

Bu Habere Tepkiniz

Danıştay 'suç uydurmayı' mobbing saydı

Danıştay 'suç uydurmayı' mobbing saydı

Danıştay 1. Dairesi, Üniversitede Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı olarak görev yapan şikayetçiye uygulanan sistematik davranışlar dolayısıyla Rektör hakkında kamu davası açılması gerektiği hususunda yeterli şüphe oluştuğu anlaşıldığı, atılı suçlardan şüphelinin men-i muhakemesine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Yetkili Kurulu kararını bozdu.
Memur emekli olduğunda emekli aylığını ve emekli ikramiyesini ne zaman alır?

Memur emekli olduğunda emekli aylığını ve emekli ikramiyesini ne zaman alır?

Memurlar, emekli olduklarında ilk 14 gün kıst ödeme takip eden ay ise tam olarak emekli aylıkları peşin ödenir, emekli ikramiyesi ödemesi emekli aylığı ile ödenmesi zorunluluğu olmaz, emekli aylığından daha önce de ödenir.
Bereketi içinde,

Bereketi içinde,

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=genelbagis
Araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı arandı!

Araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı arandı!

Dumlupınar Üniversitesi mevzuata aykırı olarak araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı aradı!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Boğaziçi Üniversitesinin sözleşmeli personel alımına bazı öneriler!

Boğaziçi Üniversitesinin sözleşmeli personel alımına bazı öneriler!

Boğaziçi Üniversitesi tarafından ilan edilen 219 sözleşmeli personel alımına bazı önerilerimiz var.
Emekli ikramiyesi ne zaman ödenir? Doğum borçlanmasından hizmet nasıl kazanılır?

Emekli ikramiyesi ne zaman ödenir? Doğum borçlanmasından hizmet nasıl kazanılır?

Memurların emekli ikramiyesi emekli olma zamanında ödenir, doğum borçlanması yapılacak süreler ise çalışılmayan, yani ücretsiz izinde geçen süreleri kapsar.
HAGB kararı alan KHK'lılar Danıştay'da kazanamıyor

HAGB kararı alan KHK'lılar Danıştay'da kazanamıyor

Danıştay 5. Dairesinin 2022 kararları tamamen KHK ile atılanların açtıkları davalara dair. Temmuz sonu itibariyle yaklaşık 2396 adet karar yayımlandı.
Araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı arandı!

Araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı arandı!

Dumlupınar Üniversitesi mevzuata aykırı olarak araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı aradı!
MEB Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesine açılan 5 dava sonuçlandı

MEB Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesine açılan 5 dava sonuçlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının ''Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi'' konulu kararının ve bu kararın eki olan ''Haftalık Ders Çizelgesi'' tablolarının çeşitli kısımlarının iptali için açılan davada Daireler tarafından verilen red kararları İDDK tarafından onandı.
Uzman öğretmenlikte mesele sınav değil sistemin kendisidir

Uzman öğretmenlikte mesele sınav değil sistemin kendisidir

Uzman öğretmenlikte mesele sınav değil sistemin kendisidir.
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 İşçi Alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 İşçi Alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) aracılığı ile Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere ek listede dağılımı gösterilen temizlik görevlisi meslek kolunda 767 sürekli işçi, 144 engelli sürekli işçi ve 106 eski hükümlü olmak üzere toplam 1017 sürekli işçi alımı yapılacaktır. Son başvuru tarihi 12 ağustos 2022
MasterChef Türkiye 37.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 37.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 37.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 11 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
Evcen evi terk etti!

Evcen evi terk etti!

Herkesin imrendiği büyük aşk bitiyor iddiası! Hamile Fahriye Evcen evi terk edince evliliğin iplerinin koptuğu söylendi, Burak Özçivit'ten açıklama gecikmedi