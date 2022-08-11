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Valiliklere genelge: Yurtlarda fahiş fiyata müsaade edilmeyecek

81 il valiliğine "Üniversitelerde Güvenlik ve Barınma Tedbirleri" konulu genelge gönderildi. Genelgeyle, üniversite öğrencilerinin barınma imkanları artırılacak, yurt ve pansiyonlarda fahiş fiyata müsaade edilmeyecek.

Kaynak : TRT
Eklenme : 11 Ağustos 2022 15:05
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Valiliklere genelge: Yurtlarda fahiş fiyata müsaade edilmeyecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 81 il valisi ve gençlik spor il Müdürleriyle yapılan toplantıda alınan kararlar valiliklere "Üniversitelerde Güvenlik ve Barınma Tedbirleri" konulu genelge ile gönderildi.

Genelgeye göre, üniversitelerde yeni eğitim-öğretimin huzur ve güven ortamı içerisinde sürdürülebilmesi amacıyla her akademik yıl öncesi valiler başkanlığında ilgili üniversite yöneticileri ve güvenlik amirlerinin katılımıyla oluşturulan "Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma İl Komisyonları"; üniversite yerleşkelerinin bina, tesis ve diğer alanlarına ilişkin risk analizlerini yapmaya ve tedbirler almaya devam edecek. Üniversitelerde, uyuşturucu suçlarıyla etkin mücadele, suç/terör örgütlerinin eleman kazanımlarının engellenmesi, istismar ve provokasyonların önüne geçilmesine yönelik tedbirler alınacak. Ayrıca yeni eğitim-öğretim dönemi boyunca üniversite öğrencilerinin konaklayacağı yurt, pansiyon, apart vb. yerlerde olası fahiş fiyat uygulamalarına müsaade edilmeyecek, maddi durumu yetersiz olan öğrencilere kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla burs ve konaklama konularında yardımcı olunacak.

Bakanlığın valiliklere gönderdiği genelgede alınacak tedbirler şu şekilde sıralandı:

Üniversite öğrencilerinin barınma imkanları artırılacak

Artan öğrenci sayısı öğrenci yurtlarına olan talebi artıracağı için üniversite öğrencilerinin barınmalarına yönelik il/ilçe bazlı ihtiyaç analizleri yapılacak. Barınma sorunu olan öğrencilerin tespit edilerek kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhanelere yerleştirilecek, gerektiğinde sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği sağlanacak. Öğrenci yurtlarında var olan kapasitenin tam olarak kullanılması ve imkanlar ölçüsünde ek kapasite oluşturulacak. Bu kapsamda;boş durumdaki lojmanların ve yurt olarak kullanılabilecek kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların dönüşümlerinin ivedilikle yapılarak 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başlangıcına yetiştirilecek.

Bakanlıklar arası koordinasyon kurulacak

İl genelinde bulunan otel, pansiyon, apart ve özel yurtların kapasitelerinden faydalanmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordine kurularak kiralanacak. Ayrıca il genelinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı yurtlarından boş kontenjanı olanlar imkanlar dahilinde kullanılacak. Üniversite yerleşkesi bulunan küçük ilçelerimizdeki barınma sorununun çözümü amacıyla özel idare ve belediyeler tarafından gerekli çalışmalar yapılacak. Kapasite artırımı ve yeni kalacak yerlerin belirlenmesinin beraberinde getireceği personel, malzeme vb. ihtiyaçlar Valiliklerin koordinasyonunda karşılanacak.

Yurt, pansiyon ve apartlarda fahiş fiyata müsaade edilmeyecek

Eğitim-öğretim dönemi boyunca üniversite öğrencilerinin konaklayacağı yurt, pansiyon, apart vb. yerlerde olası fahiş fiyat uygulamalarına kesinlikle müsaade edilmeyecek. Maddi durumu yetersiz olan öğrencilere kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla maddi destekte bulunulacak ve burs/kalacak yer konularında yardımcı olunacak. Yerel yönetimlerle iş birliği halinde öğrencilerin kayıt dönemi esnasında ve sonrasında karşılaştığı sorunları (barınma ve ulaşım gibi) iletebileceği irtibat bilgileri kamuoyuyla paylaşılacak. Öğrencilerin üniversite/kampüs yerleşkelerine ve yurtlara kolay ulaşımının sağlanması amacıyla özellikle okul giriş-çıkış saatlerinde oluşabilecek yoğunluk göz önünde bulundurularak toplu taşıma vb. araç sayılarının artırılması ve yaşanması muhtemel ya da olası sorunların çözümü için ilgili birimlerle iş birliği sağlanacak.

Yerleşkelerde illegal yapılarla etkin mücadele edilecek

KAPAT [X]

Üniversite yerleşkeleri, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) binaları ve özel yurtların bulunduğu alanlardaki aydınlatma sistemleri kontrol edilecek ve toplu taşıma durakları yurtlara yakın olacak şekilde belirlenecek. Üniversite ve yurt yerleşkesinde bulunan X-Ray cihazlarının, kapı dedektörlerinin ve güvenlik kamera sistemlerinin yaygınlaştırılması için de çalışmalar yapılacak ve ilgili cihazlar kontrol edilerek eksiklikler giderilecek. Barınma ve maddi imkan sağlama adı altında öğrencilerle temasa geçmeye çalışan illegal yapılanmaların stant açma/broşür dağıtma vb. faaliyetlerine müsaade edilmeyecek. Bu kapsamda; öğrencilerin şehirdeki ilk uğrak noktası olan terminal, gar, havalimanı gibi noktalarda üniversite yönetimleri tarafından bilgilendirme stantları açılacak. Ayrıca uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının ve satışının engellenmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilecek.

Terör örgütlerinin faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yapılacak

Öğrencileri etkilemeye dönük terör örgütlerinin kirli propagandalarına kaşı farkındalıklarının artırılması için üniversitelerle iş birliği halinde panel, seminer vb. çalışmalar yürütülecek. Ayrıca suç/terör örgütlerinin yeni eleman kazanmaya çalışmalarına engel olunabilmesi için istihbari çalışmalara ağırlık verilecek. Genelge kapsamında terör örgütleri ile iltisaklı olduğu değerlendirilen öğrenci kulüpleri ve kadın platformlarını gibi illegal yapılanmaların üniversite içindeki yasadışı faaliyetleri takip edilecek ve propaganda çalışmalarına dönebilecek faaliyetlerine izin verilmeyecek.

Provokasyonlara karşı teyakkuzda olunacak

Genelgeye kapsamında, başta barınma konusu olmak üzere sosyal medya üzerinden yapılacak dezenformasyon içerikli provokatif paylaşımlara karşı teyakkuzda olunarak suç unsuru teşkil eden paylaşımları yapanlar hakkında gerekli işlemler yapılacak ve önleyici tedbirler alınacak.

Denetleme faaliyetleri artırılacak

Üniversite yerleşkelerinin çevresinde bulunan günübirlik kiralık evler, oteller, oyun salonları, kafe vb. yerlere yönelik denetimlerin ilgili birimlerle koordinasyon sağlanarak artırılacağının belirtildiği Genelge uyarınca ayrıca şüpheli şahıs, araç, paket/poşet/pankartlara duyarlı olunarak gerekli denetimlerin artırılması ve asayiş uygulamalarının planlanması sağlanacak.

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