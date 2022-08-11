Avrupa'da maymun çiçeği vaka sayısı 17 bin 509

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ile Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) ortak çalışmasına göre, Avrupa'daki 35 ülkede 9 Ağustos itibarıyla tespit edilen 17 bin 509 maymun çiçeği vakasının yüzde 99'u erkeklerde görüldü.

Vakaların yüzde 40'ı 31-40 yaş arasındaki kişilerde, yüzde 24'ü 41-50 yaş, yüzde 23'ü ise 18-30 yaş grubunda tespit edildi. Virüsün görüldüğü kişilerin yüzde 99'unun erkeklerden oluştuğu belirtildi.

Vakaların 13 binden fazlası İspanya, Almanya, İngiltere ve Fransa'da ortaya çıktı. En çok vaka İspanya'da belirlendi. Bu ülkedeki maymun çiçeği vaka sayısının 5 bin 162, Almanya'da 2 bin 982, İngiltere'de 2 bin 973 ve Fransa'da 2 bin 423 olduğu kaydedildi.

Vakaların çoğunda hastalık belirtileri olan kızarıklık veya döküntünün yanı sıra ateş, yorgunluk, kas ve baş ağrısı ile üşüme hissi görüldü.

Virüsün belirlendiği 544 kişinin hastaneye götürüldüğü, 163'ünün hastanelerde tedavi gördüğü, 3 kişinin yoğun bakımda tutulduğu belirtildi. Yoğun bakıma alınanlardan 2'sinin hayatını kaybettiği açıklandı.