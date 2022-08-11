Sürücüler dikkat! FSM Köprüsü'nde bakım çalışması yapılacak
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, 13 Ağustos gece saat 24.00'ten itibaren asfalt bakım çalışması yapılacak.
Kaynak : TRT
Eklenme : 11 Ağustos 2022 16:28
Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfalt bakım çalışması yapılacağı kaydedildi.
Açıklamada, Edirne istikametinde gerçekleştirilecek olan çalışmaların, 13 Ağustos gece saat 24.00'te başlayıp, 14 ağustos sabah saat 10.00'da tamamlanacağı belirtildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız