İhbara giden 2 polisi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ihbara giden 2 polis memurunu silahla yaralayan zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Ağustos 2022 18:55
Dün kısa sürede yakalanan zanlının bugün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı F.A. (26) çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.
- Olay
Cumhuriyet Mahallesi Tonguç Caddesi'nde dün öğle saatlerinde "aile içi şiddet" ihbarına giden polis memurları S.Ö. ve H.A'yı gören şüpheli F.A. (26), polisin kovalamacası sırasında düşen silahını alarak ateş açmış, yaralanan 2 polis memuru ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız