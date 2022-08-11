Sektör temsilcileri, Tarım Kredi'nin indirim kararına ne dedi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde bazı ürünlerde indirime gidileceğini açıkladı. Bu marketlerdeki büyükbaş hayvan eti satışlarında yüzde 30-35 indirim yapılmasının yanı sıra şeker, un gibi 30-40 çeşit üründe de fiyatlar düşürülecek. Tarım Kredi'de yapılacak indirimlerin Türkiye genelinde fiyatları etkileyip etkilemeyeceği ise merak ediliyor.

Sektör temsilcileri, sınırlı sayıda şubesi bulunan Tarım Kredi'de yapılacak indirimlerin genele yayılmayacağı görüşünde. TOBB Gıda Meclis Başkanı Buzbaş, indirimlerden çok az kişinin yararlanabileceğini belirterek, "30 kalem var ama her birinden ne kadar satıldığı önemli" dedi. İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Tüfekci ise "Tarım Kredi Kooperatifleri'nin satışları esnafımıza zarar verecek" ifadesini kullandı.

"3-5 kişiye faydası olur"



Tarım Kredi Kooperatifleri'nin devletten yardım alan kamu şubeleri olduğunu aktaran TOBB Gıda Meclis Başkanı Necdet Buzbaş, "Tarım Kredi Kooperatifleri'ne şimdi zararına da olsa indirim yapın deniliyor. Bizim diğer satışları bağlamıyor. Bu aynı şeker gibi olacak. Şeker nasıl oldu; Türkşeker'in ki yarı fiyata, özel olanlar bir buçuk katına satılıyordu. Türkşeker çuvalını 500 liradan satarken, özel sektör 900 liraya satıyordu. Aynı şey burada da olacak. Ama şöyle bir şey var; şube sayısı belli olduğu için bu indirimden çok çok az vatandaş yararlanacak. Oradan belki 3-5 kişiye faydası olur, onun dışında Türkiye geneli fiyatlara bir şey yapmaz. 30 kalem çeşit itibarıyla var ama her birinden ne kadar satıldığı önemli" ifadelerini kullandı.

"Satışların esnafa zararı olacak"



Şu anda ortalam karkas etin maliyetinin 88-95 lira arasında köylüye maliyeti olduğunu kaydeden İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekci, bunu yüzde 30-35 aşağı indirildiğinde mutlaka devletin zararına satış olacağını söyledi. Tüfekçi, "Tarım Kredi Kooperatifleri'nin kar gütmeme amacı var, bu hayata geçiriliyor. Bu indirim zararına satış olacak, yeni bir gelişme olduğu için daha nasıl süspanse edileceği net olarak açıklanmadı. Ama mutlaka bize iletilecek bir şeyleri vardır. Tarım Kredi Kooperatiflerin sayısı belli ve oralarda satış yapılacak. Esnafın satışları ayrı ama genel satışlara illaki bunun bir sıkıntısı olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra beni 30-40 meslektaşım telefonla arayarak; 'Başkanım nasıl bir yol çizeceğiz, nasıl yapacağız, vatandaşa nasıl cevap vereceğiz?' diye soruyorlar. Tarım Kredi Kooperatifleri'nin satışlarının esnafımıza mutlaka zararı olacak. Ortalama bir kilo karkasın yüzde 25 kemiği var. Şu an 100 liraya aldığımız 1 kilo etin yüzde 47 oranında bize maliyeti var. Esnaf bir de bunun üzerine kar koyacak. Biz bu fiyatları iki yıl önce ESK'da Türkiye geneli olarak o günkü maliyetlerle hesapladık. Bugünkü enerji ve işletme giderleri dahil değil" dedi.