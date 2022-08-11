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Eğitim-Bir-Sen'den 'hazırlık ödeneği' başvurusu: TÜFE oranında artırılsın

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, 2022-2023 eğitim-öğretim yılına hazırlık ödeneğinin artırılması gerektiğini söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 11 Ağustos 2022 23:00
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Eğitim-Bir-Sen'den 'hazırlık ödeneği' başvurusu: TÜFE oranında artırılsın

Eğitim-Bir-Sen olarak Cumhurbaşkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurarak, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin en az yıllık TÜFE değişim oranına tekabül eden tutarda artırılmasını talep ettiklerini vurgulayan Öner, "2022 ve 2023 yıllarına münhasır öğretim yılına hazırlık ödeneğinin en az yıllık TÜFE değişim oranına tekabül eden tutarda artırılması ve bu amaçla ilgili toplu sözleşme metninde değişiklik yapılması elzemdir." dedi.

Her eğitim öğretim yılının başında yılda sadece bir kez verilen ödeneğin içinde bulunulan koşullarda artırılmasının elzem olduğunu kaydeden Öner, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ek 32. maddesinde, 'Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzmanı yardımcıları dahil) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir' hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 6. Dönem Toplu Sözleşme'nin 'Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme' bölümünün 'Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği' başlıklı 11. maddesinde, '657 sayılı Kanunun ek 32'nci maddesinde öngörülen öğretim yılına hazırlık ödeneği; 2022 yılında 1.325 TL, 2023 yılında 1.400 TL olarak ödenir' hükmü bulunmaktadır. Danıştay 2. Dairesi'nin 24.09.20212 karar tarihli ve 2012/7631 Esas 2012/5556 Karar sayılı kararında da ifade edildiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek 32. maddesine göre öğretim yılına hazırlık ödeneği, öğretmenlerin fiilen yürüttükleri görevin gereği olarak öğretim yılı boyunca ortaya çıkabilecek ders araç ve gereçleri ile şahsi ihtiyaçlarının teminine katkıda bulunmak, böylece etkin ve verimli çalışmalarına olanak sağlamak amacıyla ödenmektedir. Ancak toplu sözleşmenin akdedildiği 2021 Ağustos ayından bu yana TÜİK Temmuz 2022 verilerine göre TÜFE değişim oranları 2021 aralık ayına göre yüzde 45,72, 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 79,60, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 49,65 oranında artmış bulunmaktadır. Bu durum, 2021 ağustos ayında akdedilen toplu sözleşmede öngörülmüş öğretim yılına hazırlık ödeneği miktarının satın alma gücünün, ödeneğin amacını karşılayamayacak şekilde aşırı düşmüş olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle, 657 sayılı Kanun'un ek 32. maddesi çerçevesinde 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 6. Dönem Toplu Sözleşme'nin 'Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme' bölümünün 11. maddesine göre ödenmekte olan 2022 ve 2023 yıllarına münhasır öğretim yılına hazırlık ödeneğinin en az yıllık TÜFE değişim oranına tekabül eden tutarda artırılması ve bu amaçla ilgili toplu sözleşme metninde değişiklik yapılması elzemdir." şeklinde konuştu.

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