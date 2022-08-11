Çaykara'dan Miami'ye gitti, Fizik Bilimi'ne yön verdi

1922 yılında Trabzon'un Çaykara ilçesinde dünyaya gelen ve 25 Ekim 2003 tarihinde, Miami/Florida'da hayata veda eden Teorik Fizikçi Prof. Dr. Behram Kurşunoğlu, ilk, orta ve lise eğitimini Trabzon'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde (İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu) Matematik-Astronomi Bölümü'ne girdi ve 1945 yılında İngiltere'ye Edinburgh Üniversitesi'nde Fizik Bölümü'ne MEB bursu ile gönderildi. Nobel Ödülü alan Paul Dirac'ın danışmanlığında 1952 yılında Cambridge Üniversitesi'nde fizik doktorasını yaptı.

1956-1958 yıllarında ODTÜ'de Öğretim Üyeliği yapan Kurşunoğlu, 1958 yılında ABD'nin Miami Üniversitesi'nde profesör oldu. 1962 yılında yazdığı Modern Kuantum Teorisi (Modern Quantum Theory) kitabıyla bu alandaki en değerli eserlerden birine imza attı. 1965 yılında Miami Üniversitesi'nde Teorik Fizik Araştırma Merkezi'ni ve Global Foundation adlı enstitüyü kurdu ve her yıl onlarca doktora sonrası çalışan bilim adamına o kurumlarda yetiştirdi.

Prof. Dr. Behram Kunşunoğlu, Kuantum Mekaniği konusunda yaptığı araştırmalarla özellikle Genelleştirilmiş İzafiyet Teorisi'ni ortaya atan kişi olarak bütün dünyaca tanınıyor. 1964-1972 yılları arasında Genel Kurmay Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı da yapan Prof. Dr. Behram Kurşunoğlu, 1972'de, Fizik alanında TÜBİTAK Bilim Ödülü ile onurlandırıldı. 21 kitabı ve en üst düzey fizik dergilerinde 50 civarında makalesi bulunan Prof. Dr. Behram Kurşunoğlu 1968 yılında Rusya Bilimler Akademisi'nde de çalıştı. Prof. Dr. Behram Kurşunoğlu, Albert Einstein Ve Erwin Schrodinger ile beraber 'Birleşik Alan Teorisi'nin geliştirilmesinde aktif bir rol oynarken, bu teori literatüre, 'Einstein-Schrodinger-Kursunoglu Teorisi' olarak geçti. 81 yaşında Miami'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kurşunoğlu'nun, Trabzon'dan başlayıp Miami'de son bulan yaşamı, bilime ve buluşa adanmış değerli bir öykü olarak kayıtlara geçti.

Trabzonlu bilim insanı Prof. Dr. Behram Kurşunoğlu'nun ismi Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fen Fakültesi Fizik Bölümü'nde bir anfiye verilerek yaşatılacak.