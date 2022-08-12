Gönül köprüsü rahatsız etti: Devletimiz bize sahip çıkıyor

Provokatörler Türkiye'nin her kritik döneminde olduğu gibi son günlerde yine mezhep çatışması senaryolarını sahneye sürerken, devlet Alevilerle gönül köprüleri kuruyor. İçişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı, son 1 yıl içerisinde Türkiye'deki bin 583 cemevinin tamamını ziyaret edip ihtiyaçlarını giderdi.

TALİMAT ERDOĞAN'DAN

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 2021 yılı başında Alevi toplumunun sorunlarının giderilmesi konusunda çalışma başlatılması için ilgili bakanlıklara talimat verdi. Talimat üzerine, İçişleri ile Kültür ve Turizm Bakanlıkları işbirliği ile başlatılan "Milli Birlik ve Beraberlik" çalışması meyvelerini verdi. Proje kapsamında 58 ilde bulunan bin 583 cemevi, valiler, kaymakamlar, il kültür turizm müdürleri, müftüler ve diğer devlet yetkileri tarafından tek tek ziyaret edildi.

5 BİN 600 TALEP KARŞILANDI

Ziyaretlerde, hem devletle Alevi toplumu arasındaki gönül köprüleri tahkim edildi hem de cemevlerinin sorunları dinlenip, talepleri alındı. Cemevlerinden, bina, tadilat, arsa tahsisi, yol, maddi yardım, ısınma, kütüphane, çevre düzenlemesi, teşrifat, ses sistemi, su deposu, masa sandalye, mutfak malzemesi gibi konularda toplam 8 bin 600 talep geldi. Bu taleplerin 5 bin 600'ü karşılandı, diğer taleplerle ilgili çalışmalar da devam ediyor.

FİZİKİ İHTİYACLAR GİDERİLDİ

Alevi toplumu için özel yeri olan Nevşehir Hacı Bektaş ilçesindeki cemevleri, ihtiyaçları giderilen yerler arasında arasındaydı. Beşdaşlar ve Karacaahmet Cemevleri'nin halı yenileme, boya, avlu ve bahçe düzenlemeleri gerçekleştirilirken, Ziya Baba Vakfı ile Şahkulu Cemevleri'nin yollarına sıcak asfalt döşendi. Şahkulu Cemevi'nin ranza yatak masa sandalye ihtiyaçları giderildi. Garip Dede Cemevi'nin tefrişat ihtiyaçları ve morg talebi, Ayhanlar Cemevi'nin çevre düzenlemesi, gasilhane ve musalla talepleri karşılandı.

SIFIRDAN CEMEVİ

Başkent Ankara'da, Sarısu ve Karaşar Cemevleri neredeyse tümüyle elden geçirildi. Binaların çevre düzenlemeleri yapıldı, sıhhi tesisatları, çatıları, mutfak ekipmanları aydınlatma ve ses sistemleri ile kapı ve pencereleri yenilendi. Abdesthane ve tuvaletler yapıldı. Ankara'daki bir çok cemevine talep üzerine Atatürk büstleri yerleştirildi. Aydıncık Köyü'ne ise Altındağ Belediyesi tarafından cemevi inşa edildi.

NAKDİ YARDIMLAR YAPILDI

Bina bakım onarım ve fiziki ihtiyaçlarının giderilmesinin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanında yapımı süren cemevleri ve derneklere de nakdi destek de verildi. Örneğini Afyon'da Akçaşar Köyü Cemevi'ne 150 bin, Selçuk Köyü Cemevi'ne 150 bin, Eymir Köyü Cemevine 200 bin, Balçıkhisar Cemevi'ne 200 bin, Güneytepe Cemevi'ne için 300 bin TL nakdi sağlandı.

Devletimiz bize sahip çıkıyor

Alevi kanaat önderleri hem ziyaretlerden hem de hizmetlerden memnun. Tunceli Cemevi Başkanı ve Dedesi Ali Ekber Yurt, kentteki devlet yetkililerinin kendileri ile sürekli iletişim halinde olduğunu söyleyerek, "Valilerimiz, kaymakamlarımız, bürokratlarımız cemevimize geliyor. Yaz döneminde İçişleri Bakanlığımıza bağlı bir danışmanımız da geldi. İhtiyaçlarımızı bildirdik, çoğu karşılandı" ifadelerini kullandı.

ZİYARET BİLE ÖNEMLİ

Elazığ Cem Kültür Vakfı Başkanı Cafer Yeşil ise kendilerine ziyaretler olduğunu söyledi. Bazı taleplerinin doğrudan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla giderildiğini vurgulayan Yeşil, şunları kaydetti: "Yani hiçbir şey yapılmasa de cemevinin ziyaret edilmesi, 'Var mı bir sorun?' diye sorulması Alevi toplumu için devletimizi yanımızda hissederiz. Yani bu konuda insanlar gayet memnun oldu." Kocaeli'deki Darıca Cemevi ve Görgü Derneği Başkanı Hüseyin Koca da ihtiyaçları konusunda valilik ve kaymakamlıkla çok sayıda görüşme yaptıklarını söyledi. Koca, "Bizim cemevinin arsası önceki başkana aitti ve üzerinde haciz vardı işte. Devletimiz sahip çıktı, yardım etti, arsamızı kurtardık. Binamız, kışın su alıyordu. Her gün temizlememize rağmen tavandan kireç yağıyordu. Bakanlıktan bir ödenek geldi, çözdük sorunumuzu. Devletimizin sahip çıkmasından son derece mutluyuz" şeklinde konuştu.

CAMİMİZİ TAMİR EDİN

Lüleburgaz'daki Hamzabey Köyü Bektaşi Babası Bektaş Yavuz ise Kırklareli Valisi ve müftüsünün kendisini ziyaret ettiğini söyledi. Yavuz şöyle devam etti: "Bize ihtiyaçlarımızı sordular. Toplanmayı, sohbeti kendi evimde yaptığımı, ihtiyacımız olmadığını söyledi. Hatta 'Bakın burada camimiz var, sıvaları dökülüyor, o camimizi onarın, cumalara orayı gidiyoruz' dedim. Teşekkür ettiler."

Bektaş Efendi Türbesi yarın açılıyor

Tamirat çalışmaları tamamlanan Bektaş Efendi Türbesi, Hacı Bektaş Veli'yi anma törenlerinde yeniden ziyarete açılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli Müzesi yakınlarında yer alan, 1603'te Selçuklu mimari tarzında kesme taştan inşa edilen Bektaş Efendi Türbesi'nde 5 Temmuz 2021'de bakım ve tamirat çalışmaları başlattı. Çalışma kapsamında türbenin dış cephesinden elektrik tesisatına, zemin döşemesinden bahçe düzenlemesine kadar birçok alanı tamamen yenilendi. Türbe, yarın düzenlenecek Hacı Bektaş Veli'yi anma törenleri kapsamında yeniden ziyarete açılacak. Tören programında, "Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a yürüyüşünün 751. yılı Anma Etkinliği" ile Kadıncık Ana Evi Avlusu'nda "Muhabbet Sofrası" düzenlenmesi de yer alıyor.

Burak Doğan