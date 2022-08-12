Benzine 1 TL üzerinde zam bekleniyor
Benzin fiyatlarına 13 Ağustos Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 10 kuruşluk zam bekleniyor.
Kaynak : NTV
Eklenme : 12 Ağustos 2022 09:17
BENZİNE ZAM GELİYOR
Benzin fiyatlarına 13 Ağustos Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 10 kuruşluk zam bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.18 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20.05 TL'den satılıyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız