Konya'da serinlemek için su kanalına giren çocuk boğuldu
Konya'nın Çumra ilçesinde bir çocuk serinlemek için girdiği su kanalında boğuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Ağustos 2022 10:34
Muhittin Çay (15), serinlemek için Çarşamba Çayı su kanalına girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. Çay'dan uzun süre haber alamayan yakınları durumu AFAD ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu Çay'ın cansız bedenine ulaşıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız