Kiranın ateşi düştü
Kiranın ateşi düştü
YSK Başkanı Akkaya, sandık seçmen listelerinin oluşumunu anlattı
YSK Başkanı Akkaya, sandık seçmen listelerinin oluşumunu anlattı
Trafik sigortası primlerine yüzde 20 zam
Trafik sigortası primlerine yüzde 20 zam
Benzine 1 TL üzerinde zam bekleniyor
Benzine 1 TL üzerinde zam bekleniyor
3 kurum toplamda 107 personel almak için ilana çıktı
3 kurum toplamda 107 personel almak için ilana çıktı
EYT'de detaylar netleşiyor: Parça parça emeklilik
EYT'de detaylar netleşiyor: Parça parça emeklilik
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ifşa oldu
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ifşa oldu
Bakan Koca 'ek ödemeyi' duyurdu: Her ayın 15'inde yapılacak!
Bakan Koca 'ek ödemeyi' duyurdu: Her ayın 15'inde yapılacak!
Cumhurbaşkanı imzaladı, 13 ilin emniyet müdürü değişti
Cumhurbaşkanı imzaladı, 13 ilin emniyet müdürü değişti
Eğitim-Bir-Sen'den 'hazırlık ödeneği' başvurusu: TÜFE oranında artırılsın
Eğitim-Bir-Sen'den 'hazırlık ödeneği' başvurusu: TÜFE oranında artırılsın
e-Devlet Kapısı'nda kullanıcı sayısı 60 milyonu geçti
e-Devlet Kapısı'nda kullanıcı sayısı 60 milyonu geçti
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin paylaşım
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin paylaşım
TOGG için geri sayım: Mart ayında yollarında olacak
TOGG için geri sayım: Mart ayında yollarında olacak
Bakan Akar'dan askeri hastane açıklaması
Bakan Akar'dan askeri hastane açıklaması
Sektör temsilcileri, Tarım Kredi'nin indirim kararına ne dedi?
Sektör temsilcileri, Tarım Kredi'nin indirim kararına ne dedi?
Şehit Ferhat Gedik'in telefonundan Eren Bülbül'ün son fotoğrafı çıktı
Şehit Ferhat Gedik'in telefonundan Eren Bülbül'ün son fotoğrafı çıktı
Yardımcı kaynaklar illere gönderilmeye başlandı
Yardımcı kaynaklar illere gönderilmeye başlandı
MEB eğitimler bittikten sonra örnek soru kitapçığı yayınlayacak
MEB eğitimler bittikten sonra örnek soru kitapçığı yayınlayacak
Bakan Özer: İstenilen her köyde ilkokul açılabilecek
Bakan Özer: İstenilen her köyde ilkokul açılabilecek
Bakan Nebati'den büyükelçilere: Türkiye Ekonomi Modelini anlatın
Bakan Nebati'den büyükelçilere: Türkiye Ekonomi Modelini anlatın
Deterjan Pazarı firmasının sahibi ve 7 yöneticisi gözaltında
Deterjan Pazarı firmasının sahibi ve 7 yöneticisi gözaltında
Valiliklere genelge: Yurtlarda fahiş fiyata müsaade edilmeyecek
Valiliklere genelge: Yurtlarda fahiş fiyata müsaade edilmeyecek
Erdoğan'dan Tarım Kredi'ye talimat: Kar amacıyla çalışmayacaksın
Erdoğan'dan Tarım Kredi'ye talimat: Kar amacıyla çalışmayacaksın
KPSS soruşturması genişletiliyor
KPSS soruşturması genişletiliyor
Naci Ağbal'ın yeni görevi belli oldu
Naci Ağbal'ın yeni görevi belli oldu
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Hatırlatma dozunu sonbahardan önce olun
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Hatırlatma dozunu sonbahardan önce olun
Bankalar kredi için vatandaşın burnundan getiriyor!
Bankalar kredi için vatandaşın burnundan getiriyor!
İlk Karadeniz gazı ne zaman kullanılacak? Bakan Dönmez tarih verdi
İlk Karadeniz gazı ne zaman kullanılacak? Bakan Dönmez tarih verdi
DGS sonuçları açıklandı
DGS sonuçları açıklandı
Tarım Bakanlığı beyin göçüne dur demeli!
Tarım Bakanlığı beyin göçüne dur demeli!
Ana sayfaHaberler Siyasi

YSK Başkanı Akkaya, sandık seçmen listelerinin oluşumunu anlattı

"YSK'nin incelemelerinin ardından hazırlanan seçmen listeleri son derece güvenlidir"- "Herhangi bir eksiklik, hata olmaması için seçmen listelerinin son halini siyasi partilere veriyoruz, muhtarlıklarda askıya çıkarıyoruz. İtiraz gelmesi halinde güncellemeleri yapıyoruz"- "Anayasal bir kurum olan YSK, çeşitli tartışmaların içine çekilerek yıpratılmamalı"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Ağustos 2022 10:48
Yazdır
YSK Başkanı Akkaya, sandık seçmen listelerinin oluşumunu anlattı

- Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya, hazırlanan seçmen listelerinin son derece güvenli olduğunu belirterek, Anayasal bir kurum olan ve tüm kurul toplantılarını Meclis'te grubu bulunan siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla şeffaf ve denetlenebilir bir ortamda yapan YSK'nin, çeşitli tartışmaların içine çekilerek yıpratılmamasını istedi.

Başkan Akkaya, sandık seçmen listelerinin oluşumuyla ilgili AA muhabirine bilgi verdi.

YSK olarak seçim güvenliğini ön planda tuttuklarının altını çizen Akkaya, seçim dönemi içinde seçmen listelerini Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden aldıklarını, Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) üzerinde işlenen listelerin düzenlemelerin ardından "sandık seçmen listesi" haline dönüştürüldüğünü söyledi.

Her seçim döneminde bu listeleri siyasi partilere verdiklerini ifade eden Akkaya, siyasi partilerin de itiraz hakkına sahip olduklarını bildirdi.

Akkaya, seçmen kütüğünün, 298 sayılı Kanunun 33 ve 35'üncü maddeleri gereğince, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak düzenlendiğini anlattı.

Yasalara göre, seçmen kütüklerinin, nüfus kayıtlarındaki bilgiler esas alınarak hazırlandığına işaret eden Akkaya, 298 sayılı Yasa'nın 34'üncü maddesinde, "Seçmen kütüğünde seçmenin adı soyadı, baba adı, ana adı, doğum yılı, doğduğu ilçe adı, oturduğu yer adresi bulunmak zorundadır" hükmünün yer aldığını, bu hükme göre seçmen kütüklerinin hazırlandığını kaydetti.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'un 47'nci maddesinin, "seçmen kütüklerinin, seçime katılma yeterliliği taşıyan siyasi parti merkezlerince talep edildiğinde, YSK tarafından bir seçim döneminde iki defadan fazla olmamak kaydıyla siyasi partilere verileceğini" öngördüğünü hatırlatan Başkan Akkaya, seçime katılma hakkına sahip siyasi partilere, bu listelerin bir seçim döneminde istemeleri halinde iki kez verildiğini vurguladı.

- İtiraz halinde güncelleme yapılıyor

YSK Başkanı Muharrem Akkaya, "Herhangi bir eksiklik, hata olmaması için seçmen listelerinin son halini siyasi partilere veriyoruz, muhtarlıklarda askıya çıkarıyoruz. İtiraz gelmesi halinde güncellemeleri yapıyoruz." dedi.

İlgili yasa maddelerince bugüne kadar sistemin böyle işlediğini belirten Akkaya, devletin temel kurumlarından YSK'nin, Anayasa'nın 79'uncu maddesine göre, seçimlerin başlangıcından bitimine kadar seçimlerin genel yönetim ve düzeniyle görevli olduğunu hatırlattı.

Başkan Akkaya, "Anayasal bir kurum olan YSK, çeşitli tartışmaların içine çekilerek yıpratılmamalı. Anayasa ve kanunların verdiği talimatları, kanunlar çerçevesinde yerine getiren, mevzuat gereği tüm kurul toplantılarını Meclis'te grubu bulunan siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla şeffaf ve denetlenebilir bir ortamda yapan YSK'nın incelemelerinin ardından hazırlanan seçmen listeleri son derece güvenlidir." diye konuştu.

- Seçmen kütüklerinin seçmen listelerine dönüşüm süreci

İlgili yasa ve YSK'nin genelge ve kararlarına göre, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan seçmen kütükleri, sürekli bilgi toplanarak, her seçim döneminde güncelleniyor.

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne gelen listeler, 18 yaşını dolduracaklar, kısıtlılar, oy kullanamayacak olanlar gibi güncelleme çalışmalarının ardından "muhtarlık bölgesi askı listesi" haline dönüştürülüyor.

KAPAT [X]

Liste haline getirip askıya çıkılan listeler bu süreçte, vatandaşlar ve siyasi partilerin incelemesine açılıyor.

Gelen itirazlar üzerine yapılacak değişiklikler de yine siyasi partilerle paylaşılıyor.

Bu incelemelerin ardından listeler "Sandık Bölgesi Askı Listesi" haline getiriliyor. Bu süreçte de seçime katılma yeterliliği bulunan siyasi partilerden isteyenlere listeler veriliyor.

İtiraz ve incelemelerin de tamamlamasıyla seçmen kütüğü listesi kesinleştirilerek, "Sandık seçmen listesi" son halini alıyor.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'nun seçmen listeleriyle ilgili sözlerine ilişkin açıklama
Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'nun seçmen listeleriyle ilgili sözlerine ilişkin açıklama
YSK Başkanı Akkaya: Genel Başkanın kastını anlayamadım
YSK Başkanı Akkaya: Genel Başkanın kastını anlayamadım
Savunmada 4 proje hazır
Savunmada 4 proje hazır
Cumhurbaşkanı imzaladı, 13 ilin emniyet müdürü değişti
Cumhurbaşkanı imzaladı, 13 ilin emniyet müdürü değişti
12 Ağustos 2022'den önemli gündem başlıkları
12 Ağustos 2022'den önemli gündem başlıkları
Erdoğan, 5 yıl önce şehit edilen Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i andı
Erdoğan, 5 yıl önce şehit edilen Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i andı

Bu Habere Tepkiniz

Resmi Gazete'de yayımlandı...422 mülki idare amirinin görev yeri değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı...422 mülki idare amirinin görev yeri değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 422 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Kararname sonrası boş kalan ilçelere kaymakam vekili görevlendirildi, 922 ilçenin tamamına kaymakam verilmesi sağlandı.
İşçi statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?

İşçi statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?

1 Ekim 2008 öncesi çalışmaya başlamış olanlar hakkında hizmet bütünleşmesine ve aylık bağlanması şartlarında mülga kanun hükümleri uygulanır.
Bereketi içinde,

Bereketi içinde,

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=genelbagis
Danıştay 'suç uydurmayı' mobbing saydı

Danıştay 'suç uydurmayı' mobbing saydı

Danıştay 1. Dairesi, Üniversitede Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı olarak görev yapan şikayetçiye uygulanan sistematik davranışlar dolayısıyla Rektör hakkında kamu davası açılması gerektiği hususunda yeterli şüphe oluştuğu anlaşıldığı, atılı suçlardan şüphelinin men-i muhakemesine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Yetkili Kurulu kararını bozdu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Memur emekli olduğunda emekli aylığını ve emekli ikramiyesini ne zaman alır?

Memur emekli olduğunda emekli aylığını ve emekli ikramiyesini ne zaman alır?

Memurlar, emekli olduklarında ilk 14 gün kıst ödeme takip eden ay ise tam olarak emekli aylıkları peşin ödenir, emekli ikramiyesi ödemesi emekli aylığı ile ödenmesi zorunluluğu olmaz, emekli aylığından daha önce de ödenir.
Araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı arandı!

Araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı arandı!

Dumlupınar Üniversitesi mevzuata aykırı olarak araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı aradı!
Boğaziçi Üniversitesinin sözleşmeli personel alımına bazı öneriler!

Boğaziçi Üniversitesinin sözleşmeli personel alımına bazı öneriler!

Boğaziçi Üniversitesi tarafından ilan edilen 219 sözleşmeli personel alımına bazı önerilerimiz var.
Emekli ikramiyesi ne zaman ödenir? Doğum borçlanmasından hizmet nasıl kazanılır?

Emekli ikramiyesi ne zaman ödenir? Doğum borçlanmasından hizmet nasıl kazanılır?

Memurların emekli ikramiyesi emekli olma zamanında ödenir, doğum borçlanması yapılacak süreler ise çalışılmayan, yani ücretsiz izinde geçen süreleri kapsar.
HAGB kararı alan KHK'lılar Danıştay'da kazanamıyor

HAGB kararı alan KHK'lılar Danıştay'da kazanamıyor

Danıştay 5. Dairesinin 2022 kararları tamamen KHK ile atılanların açtıkları davalara dair. Temmuz sonu itibariyle yaklaşık 2396 adet karar yayımlandı.
Araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı arandı!

Araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı arandı!

Dumlupınar Üniversitesi mevzuata aykırı olarak araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı aradı!
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 İşçi Alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 İşçi Alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) aracılığı ile Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere ek listede dağılımı gösterilen temizlik görevlisi meslek kolunda 767 sürekli işçi, 144 engelli sürekli işçi ve 106 eski hükümlü olmak üzere toplam 1017 sürekli işçi alımı yapılacaktır. Son başvuru tarihi 12 ağustos 2022
MasterChef Türkiye 38.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 38.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 38.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 12 Ağustos Cuma akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
Herkesi duygulandıran soru!

Herkesi duygulandıran soru!

Yarışmada, yarışmacının karşısına çıkan soru herkesi etkiledi. İşte Kim Milyoner Olmak İster programına damga vuran o etkileyici soru...