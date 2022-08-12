Dolar haftayı düşüşle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, haftayı 17,94 TL'ye gerileyerek kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Ağustos 2022 18:23
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|17,9510
|17,9520
|17,9460
|17,9470
|Avro
|18,5820
|18,5830
|18,3970
|18,3980
|Sterlin
|21,9090
|22,0190
|21,7580
|21,7800
|İsviçre Frangı
|19,0720
|19,1680
|19,0070
|19,0510
|ANKARA
|ABD Doları
|17,9210
|18,0010
|17,9160
|17,9860
|Avro
|18,5420
|18,6220
|18,3570
|18,4170
|Sterlin
|21,8490
|22,0590
|21,6980
|21,8980