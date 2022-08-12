Bakan Kirişci: Tedavisi tamamlanan 'Balkız' yuvasına döndü
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Tedavisi tamamlanan 'Balkız' yuvasına döndü" dedi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 12 Ağustos 2022 22:35
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tedavisi tamamlanan 'Balkız' yuvasına döndü. Hepimizin gönlünde taht kuran sevimli kızımızın yolu açık olsun. Bal da olsa her şeyi dozunda yemesi dileğiyle" ifadelerine yer verdi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız