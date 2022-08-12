Babasına ait av tüfeğini temizlerken kendini vuran genç hayatını kaybetti
Kastamonu'da babasına ait av tüfeğini temizlerken silahın ateş alması sonucu yaralanan 16 yaşındaki Enis Nuri Yıldırım, hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Ağustos 2022 14:00
Alınan bilgiye göre, Azdavay ilçesine bağlı Dereyücek köyünde yaşayan Yıldırım, evde babasına ait tüfeği temizlemek için aldı. Tüfeğin ateş alması nedeniyle yaralanan Yıldırım, Azdavay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yıldırım, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız