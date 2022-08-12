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MİT 'tepeden' çizik atıyor: 1 ayda 6 sözde yönetici etkisiz hale getirildi

MİT, son dönemde nokta operasyonlarıyla adından söz ettirdi. Irak'ın kuzeyi ve Suriye'de terör örgütü PKK'nın sözde yöneticileri MİT ve TSK'nın operasyonlarıyla etkisiz hale getirildi. Son 1 ayda örgütün 6 sözde yöneticisi saf dışı bırakıldı.

Kaynak : TRT
Eklenme : 12 Ağustos 2022 15:44
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MİT 'tepeden' çizik atıyor: 1 ayda 6 sözde yönetici etkisiz hale getirildi

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK/YPG'ye nokta operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

MİT, son dönemde örgütün sözde lider kadrosunu takip ediyor ve etkisiz hale getiriyor.

Yakalanan ya da etkisiz hale getirilen her bir teröristle birlikte terör örgütü PKK\YPG'de büyük bir panik ve çöküntü yaşanıyor.

Gara'da teröristlerin toplantısına MİT operasyonu

17 Ağustos'ta, Sofi Nurettin'in ardından görevlendirilen sözde üst düzey terörist İzzettin İnan'ı, MİT'in saha ajanları, Gara'da toplantı halinde olduğu örgüt üyeleriyle birlikte etkisiz hale getirdi.

Terörist İnan'ın örgüte 1992'de katıldığı, Suriye ve Irak'ta terör faaliyetleri yürüttüğü, ayrıca güvenlik güçlerine yönelik bazı eylemlerin talimatını verdiği belirlendi.

Operasyonun başarıyla tamamlandığının teyit edilmesi üzerine, MİT

operasyonda görev alan sahadaki ajanlarını, planlandığı şekilde Gara alanından

güvenli bir şekilde çıkardı.

PKK'lılara ideolojik ve silahlı eğitimler verdiği öğrenildi

Örgüt içindeki terörist faaliyetlerini Irak'ın kuzeyinde sürdüren, PKK'lılara ideolojik ve silahlı eğitimler verdiği belirtilen İnan'ın, MİT ve TSK'nın koordineli operasyonuyla geçen yıl etkisiz hale getirilen PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden olan ve Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı kategori"de bulunan "Sofi Nurettin" kod adlı Halef el Muhammed'in yerine getirildiği öğrenildi.

PKK'nın sözde Ayn el-Arab sorumlusu etkisiz hale getirildi

28 Temmuz'da MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn el-Arab sorumlusu "Kendal Ermeni" kod adlı Şahin Tekintanğaç'ı düzenlediği özel operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, geçmişte Ağrı, Kars, Van, Bingöl, ve Bitlis kırsalında terör örgütü adına faaliyet gösteren ve çok sayıda terör eyleminde bizzat yer alan terörist Tekintanğaç'ın bulunduğu yer güvenlik güçlerince tespit edildi.

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PKK'nın sözde yürütme konseyi üyesi etkisiz hale getirildi

PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK'ya 1991 yılında katılan Hezer'in örgütsel faaliyetine Irak'ın kuzeyinde hız verdiği tespit edildi.

HDP'li eski milletvekilinin ablası

Terörist Hatice Hezer, 2004 yılında PKK/KCK'nın sözde kadın örgütlenmesi PJA (PJAK) Ermenistan sorumlusu oldu. 2008 yılında HPG'nin, 2011 yılında örgütün Mahmur kampı sorumluları arasında yer alan Hezer, 2017 yılında örgütün sözde Suriye PJAK sorumlusu olarak terörist faaliyetlerini sürdürdü.

Eski HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün ablası olduğu öğrenilen Hezer'in erkek kardeşinin de 1998'de güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

MİT'ten özel operasyon

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn El Arab yürütme konseyi üyesi Erhan Arman'ı düzenlediği özel operasyonla etkisiz hale getirdi. Arman, Ayn El Arab'da özel olarak tünel ve mevzilendirme sorumlusu olarak görevlendiriliyordu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK'ya katılım yapmak üzereyken 2012'de yakalanan "Berxwedan Muş" kod adlı terörist, serbest bırakılmasının ardından 2013'te Muş kırsalında örgüte katıldı.

Terör örgütünde, yurt içinde silahlı faaliyetler yürüten ve çok sayıda eyleme katılan Arman, Suriye'ye geçerek Ayn El Arab'da örgüte eleman temini çalışmaları yaptı, Türkiye'ye illegal yollardan PKK/YPS mensupları ve patlayıcılarının geçirilmesi faaliyetlerini birinci elden organize etti.

Arman, 2019'da örgütün sözde Ayn El Arab eyalet yürütmesine yönetici olarak getirildi.

Burada Ayn El Arab'da özel olarak tünel ve mevzilendirme sorumlusu olarak görevlendirilen terörist Arman'ın, Türkiye'nin olası harekatlarına karşı örgüt savunmasını planladığı öğrenildi.

Terörist Arman, MİT'in özel operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

MİT'den terör örgütüne Gara darbesi

9 Ağustos'ta güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da operasyon düzenledi.

Operasyonda, PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu "Soro Amed" kod adlı Azad Yandı'nın arasında bulunduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi.

MİT'ten PKK/YPG'ye üst düzey darbe

Son dönemde yurt dışında gerçekleştirdiği operasyonlarla teröristlere göz açtırmayan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye/Kamışlı'da 6 Temmuz'da yaptığı hassas bir operasyon ile PKK/YPG Suriye/Amude-Derbesiye Eyaleti Genel Sorumlusu Rezan Cavit kod Yusif Mehmud Rebani'yi etkisiz hale getirdi.

MİT, Haftanin Eyalet Sorumlusu iken, TSK'ya yönelik saldırıların talimatını veren, çok sayıda şehit verdiğimiz eylemlerin sorumlusu Rezzan Cavit kod Yusif Mehmud Rebani'yi etkisiz hale getirilecek teröristler listesine dahil etti.

Rezzan Cavit'i etkisizleştirmek için MİT bünyesinde kurulan bir ekip, Rezzan Cavit kod Yusif Mehmud Rebani'nin, Suriye'de görevlendirildiğini tespit etti. Yapılan tespit üzerine araştırmalar derinleştirildi ve sahada bulunan ajanlardan gelen bilgilerle operasyon planlandı. Yapılan operasyon kapsamında, Rezzan Cavit kod Yusif Mehmud Rebani ve beraberindeki Amude Derbesiye Eyaleti Genel İstihkam Sorumlusu Ruhaz Amude kod Mazlum Esat etkisiz hale getirildi. Operasyon sonrası, MİT'in saha ajanları, yeni bir operasyon planı kapsamında Kamışlı'dan güvenli bir şekilde Türkiye'ye geçti.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre; MİT, yaptığı operasyon sonucunda Suriye'de varlık sahası bulan ve PKK ile organik bağı bulunmadığı yönünde uluslararası basında propagandalara malzeme olan YPG'nin İran asıllı teröristini etkisiz hale getirerek terörün tüm insanlığın ortak problemi olduğunu bir kez daha vurgulamış oldu.

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