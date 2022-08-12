Rusya'dan alınan diplomaların denkliği ile ilgili idare mahkemesinden önemli karar!

Davacının Rusya'da, Russian State Social University üzerinden İngilizce Mütercim Tercümanlık alanında almış olduğu diplomasına denklik verilmesi istemiyle yaptığı başvurusu, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından 'açık öğretimle mezun olunmuş' gerekçesiyle reddedildi. Karara itiraz eden davacı, aldığı eğitimin açık öğretim şeklinde olmadığı, gerekli inceleme ve araştırmanın yapılmadığını belirterek kararın iptalini istedi. Ankara 2. İdare Mahkemesi, yaptığı incelemeler sonucu YÖK'ün kararını Rusya'daki eğitim sisteminin özelliklerinin bilinmediğine ve araştırma yapılmaksızın denklik diplomasının reddedilmesini hukuka uygun bulmadı.

Kararda, " Rusya eğitim sisteminde; sistemin özelliklerinin neler olduğu, eğitimlerin ne şekilde yapıldığı, yüksek öğretimin örgütsel biçimi olarak "Açık Öğretimin" ne şekilde yapıldığı ve özelliklerinin neler olduğu, Rusya'daki Açık Öğretim sisteminin Türkiye'deki Açık Öğretim sistemine karşılık gelip gelmediği konusunda araştırma yapılmaksızın ve davacının gördüğü eğitim şeklinin tereddütte mahal bırakmayacak şekilde ortaya konulmaksızın, ayrıca davacının aldığı eğitimin uygulamaya yönelik kısmı ile ilgili ve davacının aldığı eğitim süresi ile anılan bölümün Türkiye'deki eğitim süresinin karşılaştırılmak suretiyle bir değerlendirme yapılmaksızın dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşıldığından, eksik inceleme ve araştırmaya dayalı olarak davacının aldığı lisans eğitiminin açık öğretim olarak kabul edilmesi suretiyle denklik talebinin reddedilmesi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamıştır. " ifadelerine yer verildi.

Kararla ilgili açıklamada bulunan Av. Şuayp LEVENT: Ülkemiz yükseköğretiminde eğitim şekli (örgün, açık öğretim, uzaktan öğretim gibi) karşılığı olmayan, Rusya'nın kendine özgü eğitim sisteminde yer alan ve kendine has özellikleri olan karma bir eğitim tipi (şekli) sonrasında alınan diplomalara ilişkin denklik başvurularını, eğitim şeklinin 'Açık Öğretim' olduğundan bahisle YÖK reddediyordu. Bu karar, YÖK'ün doğrudan denklik belgesi vermesi gerektiği anlamını taşımamakla birlikte, mahkemenin bu karardaki tespitlerini önemli buluyor ve mahkeme kararı çerçevesinde yapılacak iş ve işlemler sonrası verilecek yeni kararı YÖK'ten bekliyoruz.