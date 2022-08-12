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TOBB Başkanı: Arabuluculuk ile devrimsel bir adım atılıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Devrimsel bir adım atılıyor. Kültürümüzde var olan arabuluculuğu unutmuştuk. Bu bize ahilik teşkilatından geliyor. Yıllardır talep ediyorduk. Bizim kültümüzü kapan Batı, sorunları daha çabuk çözüyordu. Bugün tahkim ve arabuluculuk hukuk sistemimizin içine girdi." dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 12 Ağustos 2022 20:07
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TOBB Başkanı: Arabuluculuk ile devrimsel bir adım atılıyor

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun ilk durağu, Keşan TSO oldu. Beraberindeki TOBB Yönetim Kurulu üyeleri ile Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan TSO Meclis Başkanı Orkun Özkaya, Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı ile Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri ile personel, çevre il ve ilçelerin oda ve borsa başkanları tarafından karşılanan Hisarcıklıoğlu, Keşan TSO hizmet binasında hazırlanan Keşan TSO TOBB Uyum Arabuluculuk ve Çözüm Merkezi'nin açılış kurdelesini kesti. Daha sonra Keşan TSO Konferans Salonu'nda düzenlenen istişare toplantısına katılan Hisarcıklıoğlu'na, İsmail Şapçı, Keşan TSO olarak gerçekleştirilen hizmetler ile ilgili sunumu yaptı.

"Geciken adalet, adalet değildir"

Keşan'da kesilen kurdele ile açılışı yapılan TOBB Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi hakkında konuşan Hisarcıklıoğlu, "Devrimsel bir adım atılıyor" diyerek şu ifadeleri kullandı: "Kültürümüzde var olan arabuluculuğu unutmuştuk. Bu bize ahilik teşkilatından geliyor. Yıllardır talep ediyorduk. Bizim kültümüzü kapan batı, sorunları daha çabuk çözüyordu. Geciken adalet adalet değildir, diye bir söz vardır. 100 bin lira alacağı olan bir kişi mahkemeye gidiyor ve 4 yılda ancak çözülüyor. Bugünün 100 bin lirası da enflasyonda eriyip gidiyor, 10 lira olarak alıyorsunuz. Biz de önümüzün açılmasını istedik ve Cemil Çiçek Adalet Bakanlığı görevindeyken bunu destekledi. Bugün tahkim ve arabuluculuk hukuk sistemimizin içine girdi."

Bugüne kadar çözüme kavuşmak için gelen TOBB Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'ne gelen dosya sayısının 3 milyonu bulduğunu belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bunun yüzde yetmişi anlaşmayla çözümlendi. Sorunlar artık uzlaşarak çözülüyor, iki tarafın da rızası var ve el sıkışıyorlar. Mahkemelerde 4 yıl süren bir dava, burada 3 ay sürüyor. Bunu odalarınızda kullanın, siz kazançlı çıkacaksınız. Verilen karar kesin karar, mahkemeye gitmenize de gerek yok ve masraf da yarıya iniyor." derken sistemin çalışma şeklini anlattı.

"Yaklaşık 6 buçuk saat, çözümleri ile birlikte anlattık"

Hisarcıklıoğlu, daha sonra pandemi dönemini dünya ülkelerine kıyasla en az hasarla atlatan ülkenin Türkiye olduğunu söylerine ekledi. Bu konuda 365 oda ve borsa başkanının katkısı olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu sorunların ivedilikle çözüldüğünü söyleyerek, "Herhangi bir kardeşimizin sorunu varsa başkanlarına aktardılar, başkanlar da bize aktardı. Sonrasında biz hepsini topladık ve Cumhurbaşkanı başta olmak üzere tüm bakanlara ilettik. 230'a yakın talebin yüzde 97'si çözüldü. Bundan daha hayırlı bir iş mi olur? Bizim görevimiz çözüm mekanizmasına iletmek. Geçen ay başkanlarımızla beraber Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve ekonomiden sorumu bakanlar ile bir araya geldik. Orada sorunlar birinci ağızdan ilettik. Yaklaşık 6 buçuk saat, çözümleri ile birlikte anlattık. Daha sonra Merkez Bankası Başkanımızla, sektör meclisi başkanlarımızı bir araya getirdik. İhracat ve döviz bozmada yaşadıkları sorunları anlattılar." sözleriyle de ilgili konuların yetkilileriyle görüşmelerini aktardı.

"TOGG'a Keşan'da bineceğiz"

Son olarak 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olması beklenen TOGG için konuşan Hisarcıklıoğlu, "2017 yılında bir görev üstlendik. Türk insanının 120 yıllık hayali, 60 yıl önce yarıda kalmış bir hayalimiz vardı. Bu da Türk markasıyla Türkiye'nin otomobilinin üretilmesiydi. Bize bu görev verilince bu işi yarız dedik. 15 yıl çağrıda bulunuldu, kimse çıkmadı. Biz de Türk iş dünyası olarak bunu yaparız dedik. Allah nasip ederse tüm IP hakları bizim, yüzde 51'i yerli ve Türkiye'nin ilk otomobili TOGG'un fabrikasını 29 Ekim'de açacağız. İnşallah Mart ayında da Keşan'da bineceğiz." diye konuştu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile beraberindeki heyet, daha sonra Keşan TB hizmet binasına geçti. Hisarcıklıoğlu burada da; Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Edirne TB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, Keşan TB Meclis Başkanı Kemalettin Uslu, Keşan TB Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz ile Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri, borsa üyeleri ve personel tarafından karşılandı.

TOBB olarak Keşan'a bir okul yapacaklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşının, tarım ile hayvancılığın, dünyanın 1 numaralı sektörü olduğunu öğrettiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Sıkıntılarınız var. Gereken yerlere de iletiyoruz. Ancak son 10 yılda dünyada fiyatı en çok artan şey ne altın ne akaryakıtın, hiçbir hammadde tarım ve hayvancılık kadar artmadı. Dünya nüfusu her yıl Türkiye'ye ilave oluyor. Bunlar tüketecek. Allah bize müthiş bir coğrafya vermiş. Eğer bu coğrafyayı doğru akılla, ilimle eker ve biçersek, hayvanlarımızı doğru yetiştirirsek, dünyayı besleriz. Önümüzdeki dönem, dünyayı besleyen dünyanın lideri olacak. Ne kendiniz ne de çocuklarınız bu işten vazgeçmeyin. Sıkıntısız iş yok. Sıkıntılarınızı, oda-borsa başkanlarımız ile birlikte 1 ay önce 6 bakana ilettik. Finans konusunda da Merkez Bankası Başkanımız ile 4 saat süren bir toplantı yaptık. Herkes derdini anlattı. Kamu Bankası genel müdürleri ile 6 saat süren toplantıda sorunlar iletildi."

Yapılan konuşmaların ardından, karşılıklı hediyeler takdim edildi. Hisarcıklıoğlu, daha sonra İpsala'ya hareket etti.

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