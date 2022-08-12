THY'den yılın ilk yarısında 737 milyon dolarlık net kar

Ahmet Bolat, şirketin 2022 yılı 6 aylık göstergelerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, son 10 yılda karşılaştıkları krizlerde attıkları hızlı adımların ve çevik yönetim anlayışlarının sadece rakamlarla açıklanmaması gerektiğini söyledi.

Dünyanın dört bir yanında hava yolu şirketleri ve havalimanlarının krizden çıkış tedbiri olarak çalışanlarıyla yolları ayırmayı tercih ederken kendilerinin çalışanlarla birlikte yürümekten vazgeçmediğini dile getiren Bolat, salgın tedbirleri nedeniyle küresel anlamda çalışan sayısının hava yolu şirketlerinde ortalama yüzde 10, yer hizmetlerinde ise yüzde 29 azaldığını aktardı.

Bolat, söz konusu dönemde THY için bu oranın yüzde 1'in altında kaldığını kaydederek, bu ayrılıkların temel nedeninin de emeklilik ve çalışanların kendi tercihi olduğunu bildirdi.

Salgın kısıtlamalarının tam anlamıyla sona ermediğini ve yeni bir krizin daha olduğunu aktaran Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biraz önce bahsettiğim işten çıkarmalar ve grevler nedeniyle başta Avrupa olmak üzere havalimanlarında nitelikli personel bulunamıyor. Oralarda sonu gelmeyen boarding kuyruklarıyla, devasa bagaj yığınlarıyla karşılaşıyoruz. Yolcularımız uçağa zamanında gelemediği gibi havalimanları da uçaklarımızın hızına yetişemiyor, zamanında kalkış oranlarımız düşüyor. Bu durum operasyonlarımızı olumsuz etkiliyor. Avrupa'dan zamanında hareket edemediğimiz için yurt içinde de gecikmeler yaşıyoruz."

- "Aynı anda gökyüzünde olan THY uçağı sayısı hiç görülmediği kadar fazla"

Ahmet Bolat, THY'nin 2020 ve 2021'de network taşıyıcıları arasında Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştiren ve en çok kapasite sunan hava yolu olduğuna değinerek, "8 Ağustos itibarıyla 2022 yılında ortalama 1.206 günlük uçuş sayısıyla network taşıyıcıları arasında 1. sırada yer alıyoruz. Avrupa'daki aksaklıklar sebebiyle iptaller yaşıyoruz evet ama ortaklığımızın uçuş iptal oranları Avrupa ortalamasının oldukça altında." diye konuştu.

Kovid-19 sonrası yolcu talebinde bekledikleri artışın gerçekleştiğini dile getiren Bolat, "Hem nitelikli ekiplerimiz hem de her gün büyüyen modern uçak filomuzla bu talebi en yüksek verimlilikle yönetiyoruz. Filomuza yeni katılan uçaklarımız var, onları boyayacak vakti bile ayıramıyor her gelen uçağı en kısa sürede operasyona dahil ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bolat, filolarındaki modernleşme ve gençleşme sayesinde 2019'a kıyasla daha az teknik sorunla karşılaştıklarını kaydederek, aynı anda gökyüzünde olan THY uçaklarının sayısının tarihte hiç görülmediği kadar fazla olduğunu vurguladı.

Kademeli olarak artırdıkları uluslararası yolcu kapasitelerinin haziran itibarıyla 2019 verilerinin yüzde 22 üzerine çıktığını aktaran Bolat, "İkinci çeyreğin tamamında ise küresel ölçekte 2019'un aynı dönemine göre uluslararası kapasitesini en çok artıran network taşıyıcısı olduk." şeklinde konuştu.

- "Dünyada en çok uluslararası koltuk kapasite sunan üçüncü hava yoluyuz"

THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat, şu an dünyada en çok uluslararası koltuk kapasitesi sunan üçüncü hava yolu olduklarını belirterek, Avrupalı hava yollarının 2019 kapasitesinin yüzde 81'ine, global hava yollarının ise ancak yüzde 65'ine ulaştığı bu dönemde büyük bir fark ortaya koyduklarını söyledi.

Bolat, "Pandemide eğer uçuş ekibinden vazgeçen hava yolu şirketlerinden olsaydık bugün bu kapasiteyi ortaya koyamazdık. Ekiplerimizin dinamizmi ve misafirperverliği de bizim için çok değerli." diye konuştu.

Enerji ve jet yakıtı fiyatlarının arttığı bu dönemde akaryakıt giderlerinin yüzde 51 yükseliş gösterdiğini aktaran Bolat, "Toplam giderlerimiz aynı dönemde yüzde 13 civarında artış gösterdi. Maliyetlerimiz üzerinde ciddi baskı oluşturan bu gider baskısını, riskten korunma amaçlı yaptığımız finansal işlemler ve zengin network yapımızın getirdiği gelirle bertaraf etmeye çalıştık." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, Türkiye'nin hem gönüllerde hem de marka araştırmalarında en değerli şirketi unvanı taşıdıklarının farkında olduklarını kaydederek, bu anlamlı rollerin kendilerine önemli sorumluluklar yüklediğini, Türk bayrağını gururla taşırken, ülkeye en iyisini kazandırmak istediklerini anlattı.

"Stopover" ve "Touristanbul" projelerine değinen Bolat, "Ülkemize transit uçuşu için gelen yabancı yolculara 'gel kısa süre de olsa İstanbul'u yaşa' diyoruz. Hiçbir ek ücret istemiyoruz bunun için. Bir gece otelde konaklattığımız da oluyor. Yeter ki bir görsün, görsün ki sonra daha uzun zaman ayırması gerektiğini görsün." ifadelerini kullandı.

- "THY, yurt içi pazar payını yılın ilk yarısında yüzde 64'e yükseltti"

Ahmet Bolat, artan kapasiteyle birlikte ikinci çeyrekte toplam yolcu talebinin 2019'un aynı döneminin yüzde 12 üzerinde gerçekleştiğini, doluluk oranlarının 2019 seviyelerini yakaladığını söyledi.

Bolat, "Uluslararası direkt yolcu sayımız Ocak-Haziran 2022 döneminde 2019'a göre yüzde 8,3 artarak toplam uluslararası yolcu değişiminden 11,9 puan yüksek gerçekleşmiştir." diye konuştu.

Haziranda 2019'a göre uluslararası direkt yolcu artışının yüzde 39, temmuzda yüzde 44 olduğunu kaydeden Bolat, THY'nin yurt içi pazar payının 2022'nin ilk 6 ayında 2019'a göre 3,3 puan, 2021'e göre ise 10 puan artarak yüzde 64'e yükseldiğini aktardı.

- "İkinci çeyrekte 4,5 milyar dolarlık toplam gelir"

THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat, kargo faaliyetlerinin de desteğiyle ikinci çeyrekte toplam gelirin 2019'un aynı dönemine göre yüzde 43 artarak 4,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüm dünyayı ektisi altına alan yüksek enflasyon seviyeleri, operasyon yaptığımız her istasyonda ciddi maliyet artışlarına sebep oldu. Bu sayede yükselen akaryakıt maliyetlerine rağmen yılın ilk 6 ayında 737 milyon dolar net kar elde ettik. Ortaklığın nakit üretme potansiyelini gösteren FAVKÖK (faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kar) değeri ilk yarıda 1,8 milyar dolar, FAVKÖK marjı ise yüzde 24 seviyesinde gerçekleşti."

Bu yılın özellikle ikinci çeyreğinde beklentilere paralel olarak yolcu operasyonlarında toparlanmanın gerçekleştiğini aktaran Bolat, "Yılın ilk yarısında, ortaklığımızın yolcu gelirleri 2019'un aynı dönemine göre yüzde 8 artarak yaklaşık 5,4 milyar dolara ulaşırken, kargo gelirleri ise 2,5 katına çıkarak 2 milyar dolar seviyesini aştı." şeklinde konuştu.

- "2022 genelinde THY'de 2 bin 600 yeni personel istihdamı hedefliyoruz"

Ahmet Bolat, salgın döneminde korudukları dinamik ekipleri sayesinde operasyonel göstergelerde olduğu gibi finansal metriklerde de rakiplerinden ayrışmaya devam ettiklerini bildirdi.

Özellikle Avrupa havalimanlarında yaşanan aksaklıklara rağmen artan yolcu talebini başarıyla karşılamaları neticesinde salgın öncesi gelir seviyesini ve karlılığını önemli ölçüde aşarak Avrupalı emsallerinin önüne geçtiklerini vurgulayan Bolat, şu açıklamalarda bulundu:

"Temmuz ayı trafik sonuçlarımıza göre arz edilen kapasitemizi 2019'un yüzde 18,5 üzerine çıkardık. Yolcu talebinin yaklaşık yüzde 23 arttığı bu ayda, yolcu sayımız ve doluluk oranımız pandemi öncesi seviyelerini geçti. Ülkemizin turizmine katkıyı amaç edinerek yaptığımız çalışmalarımız neticesinde Türkiye'ye gelen direkt yolcu sayımız kayda değer bir şekilde yükselerek 2019'un yüzde 44 üzerine çıktı. Alacağımız yeni kararlarla önümüzdeki dönemde de yatırımcılarımızı başarılarımıza ortak etmeye devam edeceğiz."

Bolat, bu yıl özellikle THY ve Turkish Technic'in insan kaynağını büyüteceklerini kaydederek, "THY'ye ilk 6 ayda 963 yeni çalışma arkadaşımız katıldı. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 2 bin 600'ün üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Uçak bakım onarım tarafında da benzer bir gelişim mevcut, ilk yarıda orada 498 çalışma arkadaşımız bizimle çalışmaya başladı, ikinci yarıda bu rakamı 1.000'in üzerine taşıyacağız." açıklamasını yaptı.