13 Ağustos 2022'den önemli gündem başlıkları
13 Ağustos 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı'na ve restorasyonu tamamlanan "Paşabahçe" vapurunun hizmete alınma törenine katılacak.
(İstanbul/10.00/18.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Akdağmadeni ilçesinde ve Belekcehan beldesinde toplu açılış törenlerine katılacak, Akdağmadeni Belediyesini ziyaret edecek.
(Yozgat/11.30-16.30)
2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen "Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında Ümraniye'de vatandaşlarla bir araya gelecek, Millet Bahçesi'nde aşure dağıtacak.
(İstanbul/12.00)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da düzenlenen Al Sharq Uluslararası Gençlik Konferansı'nda konuşacak.
(İstanbul/10.00)
2- 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda çeşitli branşlarda müsabakalara devam edilecek.
(Konya)
3- Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasına Yukatel Kayserispor-İstanbulspor, Galatasaray-Bitexen Giresunspor ve Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor maçlarıyla devam edilecek.
(Kayseri/19.15/İstanbul/Adana/21.45)
4- Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Manisa FK-Boluspor, Çaykur Rizespor-Ankara Keçiörengücü, Gençlerbirliği-Altınordu ve Eyüpspor-Altaş Denizlispor maçları yapılacak.
(Manisa/17.00/Rize/19.15/Ankara/İstanbul/21.45)Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız