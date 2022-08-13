Adalet Bakanlığı'nda atama: Personel ve CTE Genel Müdürü değişti

Adalet Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Adalet Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdürlüğüne Turan Kuloğlu atandı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç görevden alındı, yerine Enis Yavuz Yıldırım atandı. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Ali Erdem görevden alınırken, yerine Servet Gül'ün ataması yapıldı.

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin görevden alındı, yerine Tahir Hırslı getirildi. Bakanlıkta açık bulunan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına İbrahim Çetin atandı.

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanı Alim Polat görevden alındı, yerine Yusuf Arapoğlu getirildi. Bakanlıkta açık bulunan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Meral Gökkaya'nın ataması gerçekleştirildi.

Ayrıca, Karayolları Genel Müdürlüğünde açık bulunan 3. Bölge Müdürlüğüne Serdar Ateş,

ATAMA KARARLARI

Adalet Bakanlığı

Personel Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Turan KULOĞLU atanmıştır.

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3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus ALKAÇ görevden alınmış ve bu suretle boşalan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne Enis Yavuz YILDIRIM atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Adalet Bakanlığı Bilgi işlem Genel Müdürü Ali ERDEM görevden alınmış ve bu suretle boşalan Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne Servet GÜL atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul ÇEKİN görevden alınmış ve bu suretle boşalan Strateji Geliştirme Başkanlığına Tahir HIRSLI atanmıştır.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İbrahim ÇETİN atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanı Alim POLAT görevden alınmış ve bu suretle boşalan İcra İşleri Dairesi Başkanlığına Yusuf ARAPOĞLU atanmıştır.

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Meral GÖKKAYA atanmıştır.

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Merve Safa KAV AKÇI atanmıştır.

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Serdar KILIÇ atanmıştır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında açık bulunan Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Öztürk SELVİTOP atanmıştır.