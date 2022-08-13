Yeni tezgah mülteciler üzerinden...Kaos planı devrede

Türkiye'nin Suriye ile ilgili yürüttüğü diyalog çabası, ülkede çözüm istemeyen ve kaosun derinleşmesini isteyen çevreleri harekete geçirdi. ABD öncülüğünde faaliyet yürüten koalisyon bileşeni ülkeler, Suriyeli muhaliflerle temasa geçerek "Türkiye sizi Esad'a teslim edecek. Türkiye'den vazgeçer, bizimle anlaşırsanız İdlib, Halep bölgesi size verilecek ve özerk bir devletiniz olacak" vaadinde bulundu. Bu görüşmede hazır bulunan büyük bir grubun komutanı şunları anlattı: Görüşmede koalisyon güçleri İdlib, Hama ve Halep'i size vereceğiz. Dera ve Suveyda, Durzi ve Sünnilerin ortak özerk bölgesi oluyor. Şam, Humus, Lazkiye ve Tartus bölgelerinde ise Nusayri devleti kurulacak. İlerleyen süreçte PYD bölgeleri ile birleşmek isterseniz ABD ve müttefikleri size her türden desteği verecek. Uluslararası meşruiyet konusunda da yanınızda olacağız denildi.

Gazetemize konuşan Suriyeli muhalif komutanlar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun son açıklaması sonrası başlayan gösteriler ve bayrak yakmaya varan olayları savaş lobileri ve kaosun devamından yana olan güçlerin kışkırttığını söyledi. Muhalif askeri gruplar, Cephe Şamia, Sultan Murad, Melikşah, Süleyman Şah, Liva el-Fetih başta olmak üzere bütün askeri yapılar, halka "provokatörlerin oyununa gelmeyin" uyarısı yaptı.

YILMAZ BİLGEN