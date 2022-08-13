İŞKUR'da hedef 1 milyon 250 bin istihdam

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) yılın ilk altı ayında 739 bin 497 kişiyi işe yerleştirirken, bunun 8 bin 291'i kamu kurum ve kuruluşlarına, 731 bin 206'sı özel sektördeki işyerlerine yapıldı. Gençlerin özel sektörde toplam işe yerleştirilmeler içindeki oranı ise yüzde 35,5. Ayrıca 1.540'ı kadın, 6 bin 555'i erkek olmak üzere 8 bin 95 engelli vatandaş istihdam edildi. İŞKUR yıl sonuna kadar ise 425 bini kadın, 425 bini genç, 45 bini de engelli olmak üzere toplamda 1 milyon 250 bin kişiye çıkarmayı hedefliyor.

MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI

Öte yandan İŞKUR'un herhangi bir mesleği olmayan kişilerin iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan mesleklerde yetiştirilip istihdam edilebilmesini sağlayan Mesleki Eğitim Kursları da devam ediyor. Kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlerin 120 günden az olmamak üzere, eğitim aldıkları kurs süresinin üç katı süre kadar istihdam edilmesi sağlanıyor. Bu yılın ilk yarısında düzenlenen 383 kurslardan 4 bin 844'ü kadın, 3 bin 497'si erkek olmak üzere toplam 8 bin 341 kişi faydalandı. 15-29 yaş arası gençlerin kursa katılanlar arasındaki oranı yüzde 67 iken, aynı dönemde kadınlar açısından bu kurslardan yararlanma oranı da yüzde 58 olarak gerçekleşti. Ayrıca, İmalat Sektöründe Düzenlenen İşbaşı Eğitim Programlarında yararlanıcı sayısı hedefi 100 bin olurken, bu hedef kadınlara yönelik programda 85 bin, gençlere yönelik programda da 90 bin olarak belirlendi.

Cevdet Fırat Aydoğmuş