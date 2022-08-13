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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ciddi bir indirime gidiyoruz

Çorum Toplu Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan indirim açıklaması geldi. Erdoğan, '40 çeşit üründe, Tarım Kredi Kooperatiflerinde ciddi bir indirime gidiyoruz. Şekerinden pirincine kadar, zeytinyağı, ayçiçekyağı... Böylece piyasaları daha da rahatlatacağız.ifadelerini kullandı

Kaynak : TRT
Eklenme : 13 Ağustos 2022 17:55
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ciddi bir indirime gidiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Kalbi nasır tutmuş gafillere rağmen muhabbetimizi güçlendireceğiz. Millete hizmetten nasibi olmayanlara inat Çorum'la birlikte 81 vilayetimizin tamamına eserlerimizle mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz. Bu heyecan sürdüğü müddetçe, bize durmak, duraklamak, rehavet yok.

Çorum'a gelirken elimiz boş gelmedik. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Güncel yatırım bedeli 3 milyar 263 milyon lirayı aşan 78 kalem eser ve hizmetin resmi açılışını bugün yapıyoruz.

Şehrimize modern bir stadyum kazandırma sözünü vermiştik, sözümüzü tuttuk 15 bin kişilik stadyumu sporcuların hizmetine sunduk.

Sevgili Çorumlu kardeşlerim, yarın partimizin kuruluşunun 21. yıldönümüne kavuşacağız. Şanı ve şerefiyle pazartesi günü kuruluşumuzu kutlayacağız.

"Milletimizin dertlerine derman üretiyoruz"

Şurada bir poster görüyorum. 6'lı masa menüsü diyor. Herhalde siz bu menüyü görmüşsünüzdür. Bu menüde ne var; yalan çorbası, laf salatası, koltuk kebabı, kandil dolması, selo kahvaltısı var. Ne ararsan var.

Türkiye'ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık. Saldırılara maruz kalsak da hep daha iyi ve güzele ulaşmanın mücadelesini verdik. Yol, çevre, konut projeleriyle şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırdık. Gece gündüz demeden gayret gösterdik. Ülkemizin her karış toprağında mührümüzün olduğunu görüyoruz. Biz eser, hizmet üretiyor, milletimizin dertlerine derman üretiyoruz.

"Teröristlerin tepelerine tepelerine biniyoruz"

Yeri geliyor Ukrayna'dayız yeri geliyor Rusya'dayız. Niye? Çünkü biz Türkiye'yiz. Terör bataklığını kurutmak için sınır ötesinde teröristlerin tepelerine tepelerine biniyoruz. Bunu da başkalarının silahlarıyla değil, kendi ürettiğimiz silah ve helikopterlerle yapıyoruz.

Türkiye'ye her alanda çağ atlattık. Hadiseleri tribünden seyretmek yerine çözüm üretiyoruz.

Televizyonda sondaj gemilerimizi izlediniz mi? 4 tane sondaj gemimiz var. Abdülhamit Han sıfır kilometre. Doğalgazı çıkarttığımız andan itibaren unutmayın bu ülke bambaşka olacak.

Şu kalan 10 ayda çalmadık kapı bırakmayacağız. Çorum'da sandıklar inşallah birer birer patlayacak.

Tarım Kredi Kooperatiflerinde indirim

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40 çeşit üründe, Tarım Kredi Kooperatiflerinde ciddi bir indirime gidiyoruz. Şekerinden pirincine kadar, zeytinyağı, ayçiçekyağı... Böylece piyasaları daha da rahatlatacağız. Bazı zincir marketler de kendilerini buna göre ayarlayacak. Pazartesi raflara yansıyacak.

Ayrıntılar geliyor...

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