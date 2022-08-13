Bakan Akar'dan 9. Ana Jet Üs Komutanlığına ziyaret
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 9. Ana Jet Üs Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Ağustos 2022 19:37
Bakan Akar, Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığına gelişinde Vali Hasan Şıldak ile Üs Komutanı Tuğgeneral Ergin Dinç tarafından karşılandı.
Tören kıtasını selamlayan ve şeref defterini imzalayan Akar, Tuğgeneral Dinç'ten komutanlığın faaliyetlerine ilişkin brifing aldı.
Talimatlar veren Bakan Akar'ın kentteki ziyaretleri devam ediyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız