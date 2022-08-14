Sınavla mesleki yükseliş ilk değil: Polis ve doktor da giriyor

Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin 2022 yılı şubat ayında Meclis'te kabul edilmesiyle uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik ünvanları oluşturuldu. Bu ünvanların da yapılacak sınav ile elde edileceği açıklandı. Karar sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Öğretmen kariyer sınavı rencide edici olduğu için daha makul bir çözüm bulmak üzere çağrı yapmıştım. Yanaşmadılar. Öğretmenlere sesleniyorum; bu saygısızlığa katlanmak zorunda değilsiniz, bu sınava girmeyin" çağrısı yapmıştı. Bu sivil itaatsizlik çağrısına bazı sendika ve gazetecilerinden destek gelmişti.

SENDİKALARDAN CHP'YE DESTEK

Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, "Öğretmenin emeğini değersizleştiremeyeceksiniz" diyerek sınava tepki göstermiş. Eğitim İş Sendikası'nın Genel Başkanı Kadem Özbay da sınavın iptali ile ilgili çağrıda bulunarak, "Öğretmenlerimizi ve halkımızı öğretmenlik mesleğinin onuruna sahip çıkmaya davet ediyoruz" demişti.

ALTAYLI: DEĞER SINAVLA BULUNMAZ

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, "Öğretmenler, meslekte 20-30 yıl geçirdikten sonra kendilerine bir sınav yapılmasını ve değerlerinin bu sınavla ölçülmesini onur kırıcı buluyorlar" dedi. Altaylı, bu durumun "Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı bir durum" olduğunu iddia etti.

BENZER SINAV DOKTORLARDA DA VAR

Milli Eğitim Bakanlığı kaynakları, öğretmenlerin sınav olmadan yıla göre kademe artışı istediğini bunun bir örneğinin olmadığını belirterek, iddialarla ilgili AKŞAM'a şu açıklamayı yaptı: "Öğretmenlik meslek kanunu yıllardır çıkarılmayı bekliyordu. O yasada öğretmenlere çok güzel imkanlar getirildi. Bunlardan biri de diğer mesleklerde olduğu gibi uzmanlık ve başöğretmenlik. Bunun için de eğitim sonu bir sınav. Eğitim uzaktan, sınav çoktan seçmeli olacak. Sınav ile kademe yükselişi hem doktorlarda hem polislerde var."