Karslı 72 yaşındaki kadın yetiştirdiği kazların etini İzmir'de müşterileri için hazırlıyor

Kesim işleminin ardından tuzlayıp bir süre güneşte beklettiği kaz etini soğuk zincirle İzmir'e getiren Tosun, davet üzerine zaman zaman restoranda özel sunum yapıyor.

Kars'ın Selim ilçesinde yaşayan Tosun, kendilerine ait arazide senede ortalama 2 bin civarında kaz yetiştiriyor.

Tosun, bir süredir kaz etini çocuklarının da yaşadığı İzmir'e getiriyor. İlerleyen yaşına rağmen üretimden vazgeçmeyen Tosun, kar yağdıktan yaklaşık 20 gün sonra kesilen kazların etini birkaç gün tuzda bekletip daha sonra güneşte kurutuyor.

Kuruyan etleri buzluğa atan Tosun, İzmir'de restoranlara satış yapıyor. İzmir'de lokantacı komşusunun ısrarı üzerine isteyenlere kaz eti pişiren Sünbül Tosun, kaz yetiştirmek için yeniden Kars'a dönüyor. Tosun, restorana gelen ve önceden sipariş veren müşterilerine kaz eti, kaz eti suyundan yapılmış bulgur pilavı ve kaz yağında kızartılmış patatesleri servis ediyor.

- "İzmir'de kaz eti yapıldığını görünce şaşırıyorlar"

Tosun, AA muhabirine, kazları civciv olarak alıp büyüttüklerini, kar yağdıktan bir süre sonra da kesmeye başladıklarını söyledi.

Kesilen kazları 3-4 gün tuzda beklettiğini anlatan Tosun, "Sonra güneşe asıyoruz, 3 gün güneşte kuruyor. Kuruduktan sonra dondurucuya atıyoruz." dedi.

Her yıl belirli dönemde İzmir'de yaşayan çocuklarının yanına geldiğini ifade eden Tosun, gelirken getirdiği kaz etlerini İzmir'de sattığını, isteyenler için yemeğini de hazırladığını belirtti.

Tosun, "Restoranda ilk olarak suda pişiriyoruz. Onun suyuyla pilav yapıyoruz. Kaz yağıyla da patates kızartıyoruz. Ondan sonra o kazları fırına sürüyoruz. Fırında da güzelce kızarıyor. Paket yapıyoruz veya gelip burada yiyorlar. İzmir'de kaz eti yapıldığını görünce şaşırıyorlar ama lezzetini tadanlar yeniden geliyor." diye konuştu.

Restoran sahibi Uğuz Gököz de Sünbül Tosun'un çocuklarıyla komşu olduklarını, çocuklarına kaz pişirdiğini görünce restoranda kendileri için de hazırlamasını istediğini belirtti.

Talep üzerine müşterilere de kaz eti hazırladıklarını anlatan Gököz, "Kaz etinin talep görebileceğini düşünerek müşterilerimiz için menüye dahil ettik. Günlük isteyenler veya grup yemekleri için kaz eti çıkartabiliyoruz. Özel istek olursa kendisi mutfağa geçiyor, kaz etini hazırlıyor. İzmir'de yaz aylarında kaz eti görenler şaşırıyor. Sünbül Ana'nın hazırladığı kaz eti sayesinde 12 ay servis yapabilecek duruma geldik." ifadelerini kullandı.